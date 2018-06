Auf den Philippinen ist nach dem Erdbeben der Stärke 7,1 die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen. Allein auf der am schlimmsten betroffenen Insel Bohol seien mindestens 141 Menschen ums Leben gekommen, teilte Behördensprecher Augustus Escobia mit. Da viele abgelegene Dörfer noch nicht von den Rettungskräften erreicht wurden, rechneten die Behörden mit weiteren Todesopfern.

Allein 42 Todesopfer wurden nach Polizeiangaben in der Stadt Loon auf der bei Urlaubern beliebten Insel Bohol geborgen, wo das Epizentrum des Bebens lag. Weil Zufahrtswege blockiert und die Stromversorgung teilweise noch unterbrochen war, hatten die Rettungskräfte weiterhin Schwierigkeiten, in abgelegene Ortschaften vorzudringen. In Loon waren am Mittwoch nur Bewohner und Polizisten an den Bergungsarbeiten beteiligt. Nur einige wenige Rettungskräfte waren per Boot in die Stadt gekommen. Verzweifelte Bewohner suchten teilweise mit bloßen Händen in den Trümmern ihrer Häuser nach Überlebenden.

Der Bauer Serafin Megallen versuchte vergeblich, seine Schwiegermutter und einen Cousin aus dem eingestürzten Haus der Familie zu befreien. "Sie waren am Leben, aber drei Stunden später sind sie an ihren Verletzungen gestorben", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. "Es sind keine Rettungskräfte gekommen, wir waren auf die Hilfe unserer Nachbarn angewiesen."



Das Beben hatte Bohol am Dienstagmorgen erschüttert. Erdrutsche rissen Häuser mit sich, Brücken und jahrhundertealte Kirchen wurden zerstört. Die Stromversorgung brach teilweise zusammen. Bis Mittwochabend gab es mehr als 800 Nachbeben – die heftigsten hatten nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde eine Stärke von 5,1. Präsident Benigno Aquino besuchte Bohol und die Nachbarinsel Cebu, um sich selbst ein Bild von den Bergungsarbeiten zu machen.

Die Inselgruppe liegt auf dem pazifischen Feuerring, an dem tektonische Erdplatten aneinanderstoßen. Dies führt zu häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Die bisher schwerste Naturkatastrophe auf den Philippinen hatte sich 1976 ereignet. Ein Erdbeben samt Tsunami traf die Inseln Sulu und Mindanao, mindestens 5.000 Menschen starben. Die Flutwellen überschwemmten rund 700 Kilometer Küste und verwüsteten viele Orte.