Die Nato steht bei den Planungen für ihren künftigen Einsatz in Afghanistan offenbar vor einem Durchbruch. Der afghanische Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi gab sich nach dem Nato-Treffen in Brüssel optimistisch, dass ein Abkommen über den Rechtsstatus der US-Soldaten im November von Afghanistan gebilligt werde. Auch Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und US-Verteidigungsminister Chuck Hagel zeigten sich zuversichtlich.

Bis Ende 2014 will die Nato ihre Kampftruppen aus Afghanistan abziehen, die afghanischen Sicherheitskräfte im Rahmen der neuen Mission "Resolute Support" (Entschiedene Unterstützung) aber auch anschließend im Rahmen einer neuen Mission weiter trainieren und beraten. Eine Grundvoraussetzung dafür ist aber ein Abkommen der USA mit der Regierung in Kabul über den rechtlichen Status ihrer Truppen, über das seit Monaten verhandelt wird.

Nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus den Nato-Staaten und anderen an dem internationalen Militäreinsatz am Hindukusch beteiligten Nationen sagte Mohammadi, er sei "sehr optimistisch", dass die Mitte November beginnende afghanische Stammesversammlung Loja Dschirga das Abkommen billigen werde. Die Zustimmung des Parlaments solle umgehend folgen.



Tausende US-Soldaten sollen bleiben

Die zwischen Washington und Kabul angestrebte Vereinbarung soll zudem die Blaupause für eine ähnliche Vereinbarung der anderen an dem Einsatz beteiligten Staaten wie Deutschland mit Afghanistan sein. Möglicherweise werde auch dieses Abkommen schon von der Loja Dschirga Mitte November diskutiert, sagte Mohammadi. Ansonsten werde das afghanische Parlament die Vereinbarung beschließen.

Es wird erwartet, dass die USA nach einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche ihre künftige Truppenstärke verkünden. Diese beiden Entscheidungen würden "dringend" erwartet, sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU), damit auch die anderen Staaten ihre Planungen vorantreiben könnten. Es wird erwartet, dass die USA 2014 zwischen 5.000 und 10.000 Soldaten in Afghanistan lassen. Die Bundesregierung hat angekündigt, zunächst 600 bis 800 Soldaten in dem Land zu stationieren.



Auf Unverständnis in der Nato stieß die kürzliche geäußerte Kritik des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai, der Nato-Einsatz habe Afghanistan "viel Leid gebracht, den Verlust zahlreicher Leben und keine Vorteile, denn das Land ist nicht sicher". "Diese spezielle Äußerung hat mich befremdet", sagte de Maizière. Dies entspreche nicht dem, "was die afghanische Bevölkerung uns jeden Tag sagt."

Die Afghanen hätten bedeutend von dem internationalen Militäreinsatz profitiert, sagte der britische Verteidigungsminister Philip Hammond hinzu. "Natürlich wird es sich in Afghanistan niemals wie in der Schweiz anfühlen, aber das ist auch nicht das, was wir zu erreichen erwarten."