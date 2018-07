Die CSU hat eine Großspende aus der Industrie erhalten. Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit Sitz in München spendete den Christsozialen 565.000 Euro, wie die Bundestagsverwaltung am Donnerstag auf ihrer Homepage mitteilte.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die CDU am 9. Oktober – also zwei Wochen nach der Bundestagswahl – 690.000 Euro von Johanna Quandt und ihren Kindern Stefan Quandt und Susanne Klatten erhalten hat. Den drei Familienmitglieder gehören zusammen 46,7 Prozent der Anteile des Autobauers BMW.

SPD, Linke und Grüne verwiesen auf einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Eintreten der Bundesregierung gegen strengere CO2-Vorgaben für Autos in der EU. Die Bundesregierung hatte sich in Brüssel dafür eingesetzt, die Grenzwerte für die CO2-Normen herabzusetzen. Die Bundesregierung verwahrte sich gegen Verdächtigungen, durch große Parteispenden politisch beeinflussbar zu sein.

Die Antikorruptions-Organisation LobbyControl verlangte von der CDU Erklärungen: "Diese Spende verschärft die Problematik der Großspenden erneut: Die CDU muss jetzt Transparenz herstellen und offenlegen, wann sie von den Spenden wusste", sagt Timo Lange von LobbyControl. Es könne nicht sein, dass Spenden im großen Stil bewusst aus dem Wahlkampf herausgehalten würden.