Ein sich andeutender Kompromiss im US-Haushaltsstreit hat den Deutschen Aktienindex Dax auf ein Rekordhoch getrieben. Am Nachmittag stieg der Leitindex in der Spitze bis auf 8.861,28 Punkte, den höchsten Stand in seiner 25-jährigen Geschichte.



Händler verwiesen auf Medienberichte, denen zufolge nach Verhandlungen im US-Senat die Bekanntgabe eines Ergebnisses zur Anhebung der Schuldenobergrenze unmittelbar bevorstehe.



Zuletzt stand der Dax noch mit 0,48 Prozent im Plus bei 8.847,01 Zählern.