Das Europaparlament hat die Wiedereinführung der 2002 abgeschafften Subventionen aus dem EU-Haushalt für den Bau neuer Fischereischiffe abgelehnt. Eine Mehrheit der Abgeordneten folgte damit Empfehlungen der EU-Kommission sowie von Umweltschützern und Forschern, die vor einer weiteren Überfischung der Meere warnen. Fischer sollen jedoch Zuschüsse für den Austausch von Motoren gegen sparsamere Modelle beantragen können.



Für Beihilfen zum Neubau von Schiffen hatten sich bei der Abstimmung über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die Jahre 2014 bis 2020 vor allem Konservative eingesetzt. Sie konnten sich damit aber nicht durchsetzen.

Die SPD-Abgeordnete und Expertin für Fischereipolitik, Ulrike Rodust, sagte, sie sei erleichtert. Neubauten von Schiffen zu subventionieren, wäre grundfalsch, betonte sie. "Wir brauchen nicht größere und schnellere Schiffe, sondern mehr Fische im Meer!" Der deutsche Anteil am EMFF sei sehr klein, erläuterte Rodust. In Deutschland würde es daher ohnehin keine Bezuschussung neuer Schiffe mit EU-Mitteln geben, in einigen Nachbarländern durchaus. Deutsche Fischer wären somit benachteiligt gewesen.

Das Europaparlament sprach sich außerdem für ein Auslaufen der umstrittenen Abwrackprämien aus. Diese sei in der Vergangenheit häufig nicht wie geplant zur Verkleinerung der Flotte verwendet worden, sondern für Investitionen im Fischereisektor, erläuterte Rodust.

Fischbestände sollen nachhaltiger behandelt werden

Für den EMFF will die EU im Zeitraum 2014 bis 2020 rund 6,5 Milliarden Euro bereitstellen. Der Schwerpunkt soll dabei nach dem Willen des Europäischen Parlaments auf ein nachhaltiges Management der Fischbestände, für Wissenschaft und Forschung sowie für eine bessere Überwachung der Fischerei in der EU gelegt werden. Das Europaparlament hat in der Frage ein Mitentscheidungsrecht. Parlament und Rat müssen sich daher auf eine gemeinsame Linie einigen. Darüber werden Unterhändler des Parlaments und der 28 EU-Staaten nun Verhandlungen aufnehmen.

Rund 200 Forscher aus 27 Ländern hatten vergangene Woche vor neuen öffentlichen Geldern für die europäische Fischereiflotte gewarnt. Die EU müsse die Subventionierung neuer Schiffe und Motoren einstellen, schrieben die Wissenschaftler für Meeresforschung und verwandte Disziplinen in einem Brief an das Europaparlament. Europas Fischereiflotte sei Schätzungen zufolge um das Zwei- bis Dreifache zu groß, um eine nachhaltige Fischerei zu erlauben.