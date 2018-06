Die Europäische Zentralbank (EZB) will in den nächsten zwölf Monaten 128 Banken aus den künftigen 18 Euro-Ländern prüfen. 24 Banken stammen aus Deutschland, so viele wie aus keinem anderen Land, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Sie müssen in dem Test ein Eigenkapitalpolster von acht Prozent ihrer Bilanzrisiken vorweisen. Eine eingehende Überprüfung der Bankbilanzen zum Stichtag 31. Dezember 2013 und ein Stresstest der Überlebensfähigkeit der Institute in einer Krise soll die Voraussetzungen schaffen, dass die Notenbank im November 2014 die Aufsicht über die wichtigsten Banken der Euro-Zone übernehmen kann. Mit Ergebnissen der Testreihe sei erst in einem Jahr zu rechnen.

"Transparenz ist das vorrangige Ziel", sagte EZB-Präsident Mario Draghi. Die Banken in Europa hätten zwar in den fünf Jahren seit der Finanzkrise schon viel getan, um ihre Bilanzen aufzuräumen und ihre Geschäftsmodelle umzubauen. Sie hätten 225 Milliarden Euro Kapital eingesammelt und weitere 275 Milliarden Euro an Staatshilfen erhalten, erklärte die EZB. Trotzdem sei an den Finanzmärkten der Eindruck haften geblieben, dass die Bilanzen der Banken nicht transparent genug seien und in ihnen noch unerkannte Risiken schlummerten. "Wir erwarten, dass diese Überprüfung das Vertrauen des privaten Sektors in die Banken der Euro-Zone und in die Qualität von deren Bilanzen stärken wird", erklärte Draghi.

Auch Staatsanleihenbestände spielen eine Rolle

Die Europäische Zentralbank (EZB) blickt beim anstehenden Banken-Stresstest auch auf deren Staatsanleihen-Bestände. Man könne sich vorstellen, dass die Krisensituationen, mit denen sich die Institute dabei auseinandersetzen müssten, auch Staatsanleihen in Mitleidenschaft zögen, sagte der Chef der Abteilung für Finanzstabilität bei der EZB, Ignazio Angeloni, am Mittwoch in Frankfurt. Grundsätzlich würden sie aber als risikofrei eingestuft, wie es die Bilanzierungsvorschriften vorsehen. "Wir werden da keine neuen Regeln erfinden", betonte er. Der Umgang mit Staatsanleihen hatte die Glaubwürdigkeit des vergangenen Stresstests der EU-Bankenaufsicht EBA an den Finanzmärkten schwer beeinträchtigt. Das Szenario eines Auseinanderbrechens der Euro-Zone und dessen mögliche Folgen für die Staatspapiere waren dort für tabu erklärt worden.

Die Entscheidung, wer tatsächlich unter die Ägide der EZB kommt, fällt erst im nächsten Jahr auf Basis der Jahresabschlüsse 2013. Die 24 deutschen Teilnehmer decken nach Angaben der Bundesbank und der Finanzaufsicht BaFin 65 Prozent des Bankensektors ab – europaweit sind 85 Prozent erfasst.

Deutsche Banken sind gut aufgestellt

Die Deutsche Bank und die Commerzbank, die DZ Bank und die sechs großen Landesbanken waren gesetzt. Doch auch die IKB, 2007 das erste Opfer der Finanzkrise in Deutschland, und der Absatzfinanzierer Volkswagen Bank sowie die Muttergesellschaft der Bausparkasse Wüstenrot müssen sich der Prüfung unterziehen. Die Förderbank KfW untersteht zwar nicht der Bankenaufsicht, wohl aber ihr Exportfinanzierer KfW-Ipex. Als einzige Sparkasse ist die Hamburger Haspa dabei.

Die deutschen Banken bereiteten sich bereits intensiv auf die Bilanzprüfung vor, erklärten BaFin und Bundesbank. "Ich bin überzeugt davon, dass sich der Kraftakt lohnt, denn wir bekommen mit dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus die Chance, aus allen Aufsichtskulturen der Euro-Zone das Beste herauszuholen", sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Lautenschläger. Sorgfalt gehe vor Schnelligkeit, mahnte BaFin-Chefin Elke König.

Nicht "viel Neues"

Dennoch fürchtet die deutsche Finanzaufsicht BaFin beim anstehenden Banken-TÜV durch die Europäische Zentralbank (EZB) keine bösen Überraschungen. "Ich mache mir keine besonderen Sorgen, dass es in Deutschland nach der Bilanzprüfung einen großen Kapitalbedarf geben wird", sagte BaFin-Chefin Elke König. Sie wäre überrascht, wenn bei den deutschen Geldhäusern "viel Neues" herauskäme, betonte sie.

Die Bundesregierung pocht bei möglicherweise notwendigen Kapitalverstärkungen europäischer Banken wegen des EZB-Stresstests auf privatwirtschaftliche Lösungen. "Sollten am Ende dieser Übung Banken Kapitallücken aufweisen, sind diese innerhalb eines angemessenen Zeitraums durch die Bank selbst zu schließen", sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Öffentliche Sicherungen würden erst greifen, wenn Marktlösungen nicht mehr möglich seien. Das gelte auch für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM): "Der ESM ist kein neuer Backstop". Wie bisher habe ein Euro-Land aber die Möglichkeit, Hilfen beim ESM zu beantragen, wofür allerdings die bekannten Auflagen uneingeschränkt gelten würden.