Bei der Präsidentenwahl in der früheren Sowjet-Republik Georgien hat sich der Kandidat der Regierungspartei durchgesetzt. Der 44-jährige Georgi Margwelaschwili vom Bündnis "Georgischer Traum" hat am Sonntag rund 62 Prozent der Stimmen erhalten und damit die notwendige absolute Mehrheit erreicht. Dies teilte die Wahlkommission in Tiflis am Montag nach Auswertung von drei Viertel der Wahlzettel mit.



Unterstützung vom reichsten Mann Georgiens

Er ist unterstützt worden vom reichsten Mann Georgiens, dem Ministerpräsidenten Bidsina Iwanischwili, dessen Lager damit deutlich an Macht gewinnt. Das Sechs-Parteien-Bündnis "Georgischer Traum" hatte schon vor einem Jahr die Parlamentswahl gewonnen. Die Vereinigte Nationalbewegung Saakaschwilis gehört seitdem der Opposition an.

Der bisherige Präsident Micheil Saakaschwili durfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Der pro-europäisch gesinnte Politiker sagte am Abend, der Wahlausgang sei ein ernster Rückschritt für Georgien und dessen Zukunft. Nach der Wahl treten Verfassungsänderungen in Kraft, die Machtbefugnisse des Präsidenten auf das Parlament übertragen. Regierung und Präsident werden von einer Partei gestellt.



Die EU hatte sich zuletzt besorgt darüber geäußert, dass in Georgien mehrere Exminister und auch ein Exministerpräsident in Haft sitzen. Dabei ist nicht ausgeschlossen worden, dass es dem jetzt scheidenden Saakaschwili auch so gehen könnte.



Georgien als strategisch wichtiges Land

Georgien ist mit seinen 4,5 Millionen Einwohnern als Transitland bei der Energieversorgung vom Kaspischen Meer nach Europa sehr wichtig. Das Land liegt an einem strategisch wichtigen Punkt zwischen Russland, dem Iran, der Türkei und Zentralasien.

Russland und Georgien hatten ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen, nachdem Saakaschwili sein Land 2008 im Streit um die Regionen Südossetien und Abchasien in einen fünftägigen Krieg geführt hatte. Unruhe und Unsicherheit in Georgien werden international mit Sorge gesehen.