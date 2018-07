Die Forderung nach Steuererhöhungen ist aus Sicht der SPD-Linken bei den Koalitionsverhandlungen noch nicht vom Tisch. "Es geht jetzt darum, auch von den fünf Prozent Reichsten einen Beitrag für diese Gesellschaft zu bekommen, und das haben wir nicht aus dem Blick genommen", sagte die Parteilinke Hilde Mattheis am Montag in der ARD. In Deutschland gebe es einen Investitionsstau, der sich allein über Mehreinnahmen durch Wachstum oder konjunkturelle Anreize nicht finanzieren lasse. Im 35-köpfigen Vorstand hatte Mattheis gegen die am Mittwoch beginnenden Koalitionsverhandlungen gestimmt.

CDU-Vize Armin Laschet hat sich zurückhaltend zur Höhe des von der SPD geforderten flächendeckenden Mindestlohns von 8,50 Euro geäußert. Auf die Frage, ob dies am Ende der Koalitionsverhandlungen rauskomme, sagte Laschet am Montag im WDR-Hörfunk: "Schau'n wir mal." Ihm sei wichtig, dass die Tarifparteien beteiligt würden und Beschlüsse nicht die Arbeitslosigkeit etwa in Ostdeutschland erhöhten.

"Das darf nicht passieren. Aber alles, was ansonsten zu gerechten Löhnen führt, das ist auch mit der Union zu machen." Den von der SPD verabschiedeten Zehn-Punkte-Plan beurteilte der nordrhein-westfälische CDU-Landesvorsitzende positiv: "Wenn man das liest, ist das machbar. Im Kern ist da nichts Unüberbrückbares drin."