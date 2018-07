In die Ermittlungen der EU-Kommission zu den Manipulationen von Banken-Referenz-Zinssätzen kommt Bewegung. Nach einem Bericht des Manager Magazins haben einige Banken bereits Bußgeldbescheide erhalten. Quellen nannte das Blatt nicht. Insider rechneten insgesamt mit Bußgeldern in Milliardenhöhe, hieß es in dem Bericht. Sie gehörten damit zu den höchsten, die die Kommission je verhängt habe. Ein Sprecher von EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Almunia hatte bereits im Frühjahr erklärt, er strebe bis zum Jahresende Vergleiche mit den Banken an, die unter dem Verdacht stehen, wichtige Referenz-Zinssätze wie Euribor und Libor über Jahre hinweg manipuliert zu haben. Wenn die Finanzinstitute Fehlverhalten eingestehen und sich kooperativ zeigen, sollen die Bußgelder geringer ausfallen. Grundsätzlich kann Almunia Bußen bis zu zehn Prozent der jährlichen Erträge ergeben, die sich etwa bei der Deutschen Bank auf über 30 Milliarden Euro belaufen. Laut dem Magazin-Bericht könnte er sogar bis zu 30 Prozent einfordern, weil es um mehrere Zinskartelle gehe.

Die Zinssätze werden einmal täglich ermittelt und sind die Basis für Finanztransaktionen weltweit im Volumen von mehr als 500 Billionen Dollar. Die Sätze beruhen derzeit auf den Angaben der Banken zu ihren Refinanzierungskosten. Das System soll nach dem Willen vieler Regulierer wegen der Manipulationsanfälligkeit geändert werden. Das kann aber noch dauern.

Die BaFin ermittelt gegen die Deutsche Bank

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin weitet ihre Untersuchungen im Skandal um die angebliche Manipulation des Referenzzinses Libor aus. Die Bonner Behörde erforsche nun auch die Frage, wie die mutmaßlichen Tricksereien bei der Deutschen Bank genau vonstatten gehen konnten, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu habe sie in den vergangenen Monaten mehr als eine Handvoll Händler und andere Mitarbeiter des Instituts befragt. An den in Singapur lebenden Händler Christian Bittar, der im Fokus der Ermittlungsbehörden steht und der 2011 von der Bank entlassen wurde, ist sie bisher aber noch nicht herangekommen. Das soll sich aber bald ändern, wie es in den Kreisen hieß. Die Aufsicht wolle damit die Erkenntnisse der Bank überprüfen, die diese aus einer internen Untersuchung gewonnen habe.

Die BaFin erklärte, sie äußere sich nicht zu Einzelfällen. Bittar und die Deutsche Bank wollten ebenfalls keine Stellung nehmen. Zunächst hatte die BaFin sich auf die Frage konzentriert, ob die Bank oder deren Führungsspitze Fehler gemacht hätten, die Manipulationen erst ermöglichten. Dabei war sie zu dem Schluss gekommen, dass die Deutsche Bank - wie viele andere - die Tragweite der Probleme unterschätzt habe. Sie fand aber Aufsichtskreisen zufolge wie auch eine interne Bank-Prüfung keine Anhaltspunkte für Fehlverhalten von Top-Managern. Weltweit wird in dem Skandal gegen mehr als ein Dutzend Geldhäuser ermittelt.

Nun versuche die BaFin unter anderem an Bittar heranzukommen, sagte der Insider. Allerdings ist sie dabei auf seine Kooperation angewiesen. Denn der Händler arbeitet nicht mehr für die Deutsche Bank, so dass die BaFin keinen direkten Zugriff mehr auf ihn hat. Nach einem Bericht des Handelsblatts haben Ermittler der Londoner Finanzaufsicht FCA Bittar bereits in den vergangenen Wochen an zwei Tagen in Singapur befragt. Die BaFin selbst ist - anders als die Aufseher etwa in Großbritannien oder den USA - nicht für Strafverfolgung zuständig, sie kann ihre Erkenntnisse aber an die Staatsanwaltschaft weitergeben.

Bittar hatte für das Jahr 2008 bei der Deutschen Bank einen Rekordbonus von 80 Millionen Euro bekommen, der aber nicht ganz ausgezahlt worden ist. Er war damit vermutlich der bestbezahlte Banker des Geldhauses.