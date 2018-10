Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, will im Fall einer großen Koalition enttäuschte SPD-Mitglieder zum Übertritt bewegen. "Wenn die SPD noch einmal in eine große Koalition geht, dann wird es unweigerlich Brüche in der Partei geben", sagte Riexinger der "Mitteldeutschen Zeitung" (Onlineausgabe). Er kenne "viele unzufriedene Sozialdemokraten, die nicht mit Merkel verhandeln, sondern die Politikwechselmehrheit für den Mindestlohn aktivieren wollen". Um diese unzufriedenen SPD-Mitglieder werde die Linkspartei gezielt werben.

Merkel hat die SPD für Freitag zu Sondierungsgesprächen über eine große Koalition eingeladen. Ein SPD-Konvent soll nach der Sondierung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Über einen möglichen Koalitionsvertrag sollen dann die rund 470.000 SPD-Mitglieder befinden.