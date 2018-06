In Afghanistan ist während eines Feiertagsgebets ein Provinzgouverneur durch eine in einem Mikrofon versteckte Bombe getötet worden. Der Gouverneur der Provinz Logar, Arsala Dschamal, hielt am Dienstag anlässlich des Opferfests eine Rede in einer Moschee, als die Bombe detonierte, wie sein Sprecher Din Mohammed Darwisch der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Sprecher des Büros des Gouverneurs erklärte, ein Sprengsatz sei mittels Fernzündung detoniert. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Anschlag auch 15 Menschen verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich. Das Opferfest ist der wichtigste islamische Feiertag.

Zu dem Attentat auf Arsala Dschamal habe sich zunächst niemand bekannt, teilten die Behörden mit. Ein Selbstmordattentäter habe den Anschlag auf eine Moschee am ersten Tag des moslemischen Festes Eid al-Adha verübt, teilte die Polizei mit. Die Provinz Logar liegt südlich der Hauptstadt Kabul. Aufständische haben in letzter Zeit häufiger Anschläge auf Regierungspolitiker verübt. Sie sorgen damit vor dem Abzug der Nato-Kampftruppen bis Ende 2014 für Unsicherheit.