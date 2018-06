In der Debatte um den Beisetzungsort des gestorbenen NS-Kriegsverbrechers Erich Priebke verweist die Bundesregierung auf die Entscheidungshoheit seiner Familie. "Der Umgang mit sterblichen Überresten eines im Ausland verstorbenen Deutschen ist eine Angelegenheit der Angehörigen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Medienberichten zufolge gebe es Hinterbliebene. Im Übrigen obliege "die Totenfürsorge den Behörden am Aufenthaltsort des Verstorbenen". Der Sarg befindet sich vorerst weiter am Militärflughafen Pratica di Mare außerhalb von Rom.

Nach der am Vorabend abgebrochenen Totenmesse für Priebke nahe der italienischen Hauptstadt hatte der römische Präfekt Giuseppe Pecoraro am Vormittag gesagt, dass Kontakte nach Deutschland bestünden. Zu einer möglichen Einäscherung des Leichnams und zum Bestattungsort könne er sich nicht äußern, "aber wir arbeiten daran, die Situation auf dem bestmöglichen Weg zu lösen". Laut dem Auswärtigen Amt gab es lediglich informelle Kontakte mit der italienischen Botschaft in Berlin und keine offizielle Regierungsanfrage aus Rom.

Prinzipiell stehe einer Beerdigung Priebkes in Deutschland nichts im Wege, sagte der Außenamtssprecher. "Mir ist nichts bekannt, was es verhindern sollte, dass ein deutscher Staatsbürger, der im Ausland verstorben ist, in Deutschland beerdigt werden könnte."

Grundsätzlich könnte Priebke nach dem Beispiel des litauischen NS-Massenmörders Antanas Gecas unter falschem Namen bestattet werden, hat Efraim Zuroff, Israel-Direktor des Simon Wiesenthal Centers, vorgeschlagen. Wenn die Familie Priebkes damit einverstanden wäre, könnte so "verhindert werden, dass das Grab des reuelosen Holocaust-Leugners zu einer Pilgerstätte für Rechtsextremisten wird", sagte Zuroff im Gespräch mit der AFP.

Priebke war vergangene Woche im Alter von 100 Jahren in Rom gestorben. Er lebte dort im lockeren Hausarrest, nachdem er wegen seiner Beteiligung am Massaker in den Ardeatinischen Höhlen bei Rom im Jahr 1944 verurteilt worden war. Bei dem Kriegsverbrechen waren 335 Menschen getötet worden, darunter 75 Juden.