Die Deutsche Bahn will ihre Buchhaltung auf vier Standorte weltweit konzentrieren. Für Deutschland solle die Abrechnung künftig in Berlin organisiert werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf Konzernunterlagen. Drei weitere Zentren sollen in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau die internationalen Geschäfte der Bahn abdecken. Die Deutsche Bahn äußerte sich zunächst nicht dazu.

Insgesamt sind mehr als 3.000 Arbeitsplätze an mehr als 340 Standorten weltweit von dem Umbau betroffen. In Berlin sollen den Unterlagen zufolge künftig rund 600 Mitarbeiter für das Rechnungswesen zuständig sein.

Die Aufgaben für das übrige Europa sollen demnach in Rumänien, für die Region Amerika in Mexiko sowie für Asien auf den Philippinen konzentriert werden. Diesen sogenannten "Shared Service Centern" sollen nur noch einige regionale Mitarbeiter in den einzelnen Ländern zuarbeiten. Ein entsprechender Vorstandsbeschluss soll bis April gefasst werden, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Ab Mitte 2014 soll das neue System dann Zug um Zug umgesetzt werden.