Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist 15 Jahre nach seiner Festnahme in Hamburg aus der Haft entlassen worden. Wie ein Sprecher der Justizbehörde der Hansestadt am Montag sagte, verließ Drach gegen 6.30 Uhr die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Er hat seine Strafe verbüßt.



Vor seiner Entlassung hatte Drach deutlich gemacht, dass er aus Deutschland ausreisen wolle. Damit entzöge sich der 53-Jährige den strengen Auflagen, die von der Hamburger Justiz gegen ihn verhängt wurden. Mehrere Auflagen gelten nur für das Inland.







Große Teile des Lösegelds fehlen noch



Drach war 2001 vom Hamburger Landgericht als Drahtzieher der Entführung des Zigarettenkonzern-Erben Jan Philipp Reemtsma zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Mit seinen Komplizen hatte er Reemtsma 1996 einen Monat lang festgehalten und erst gegen ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 17,5 Millionen Euro freigelassen. Große Teile des Lösegelds fehlen noch immer.

Drach setzte sich nach der Entführung zunächst nach Südamerika ab und führte knapp zwei Jahre lang ein luxuriöses Leben in Uruguay. Im März 1998 wurde er in Argentinien aufgespürt und festgenommen, als er ein Rockkonzert besuchen wollte. Gut zwei Jahre später, im Juli 2000, wurde Drach nach Deutschland ausgeliefert und wegen erpresserischen Menschenraubes zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. In der Haft kam eine weitere Strafe hinzu; Drach hatte seinen Bruder erpressen lassen wollen. Da Drach über den Verbleib des Geldes schwieg und keine Reue zeigte, musste er die Strafe vollständig verbüßen.



Neues Strafverfahren läuft bereits



Die Schweizer Bundesstaatsanwaltschaft bestätigte kürzlich, dass sie im Zusammenhang mit den noch fehlenden Millionen aus dem Lösegeld der Entführung ein neues Strafverfahren eingeleitet habe. Medienberichten zufolge soll ein Teil der damaligen Beute über eine Schweizer Strohfirma in ein Bordell in Frankfurt am Main investiert worden sein.

Auch nach seiner Haftentlassung gelten strenge Auflagen für Drach. Unter anderem muss er eine elektronische Fußfessel zur Überwachung seines Aufenthaltsorts tragen, solange er sich in Deutschland befindet. Diese wurde ihm nach Auskunft des Justizsprechers jedoch noch nicht angelegt, da er vermutlich ausreisen werde. Außerdem ist es ihm untersagt, Waffen zu besitzen und Kontakt zu seinem Opfer Jan Philipp Reemtsma aufzunehmen. Wenn er sich in Deutschland aufhält, muss er nach Angaben des Hanseatischen Oberlandesgerichts seinen Wohnsitz mitteilen und sich wöchentlich bei einem Bewährungshelfer melden. Außerdem ist er angehalten, sich bei der Agentur für Arbeit zu melden oder eine geregelte Erwerbstätigkeit aufzunehmen.