Die US-Regierung denkt darüber nach, das Ausspähen von Staats- und Regierungschefs anderer Länder zu beenden, heißt es aus Regierungskreisen. Eine abschließende Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.



Datensammlung von Verbündeten stoppen

Dianne Feinstein, die demokratische Senatorin und Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats, will alle US-Geheimdienstprogramme überprüfen lassen. Dass die NSA auch die Daten von Verbündeten der USA gesammelt habe, darunter Frankreich, Spanien, Mexiko und Deutschland, sei für sie völlig inakzeptabel, sagte Feinstein. So etwas solle nur in Notfällen und mit Genehmigung des Präsidenten geschehen. Das Weiße Haus habe sie darüber informiert, dass die Sammlung von Daten über "unsere Verbündeten" nicht fortgesetzt werde, sagte Feinstein.



Ein Regierungsbeamter sagte jedoch, die Aussage Feinsteins sei nicht korrekt. Doch seien einige nicht näher genannte Veränderungen bereits unternommen worden, über weitere werde nachgedacht. Dazu gehöre auch ein Ende der Überwachung der Kommunikation von Staatschefs, die den USA gegenüber freundlich gesonnen seien, hieß es.



Einschränkung der Befugnisse für Geheimdienste

Ein republikanischer Abgeordneter hat eine Gesetzesinitiative angekündigt, die Befugnisse für Geheimdienste einschränken soll. Der Abgeordnete James Sensenbrenner sagte, er wolle möglicherweise schon am Dienstag einen Vorschlag zur Überprüfung der NSA vorlegen. Die Behörde sei mit der Überwachung der Telefone von Millionen Amerikanern zu weit gegangen, sagte Sensenbrenner. Ähnliche Vorschläge liegen auch schon den Demokraten vor.

Berichten zufolge, die auf Informationen des früheren NSA-Mitarbeiters Edward Snowden basieren, hat der US-Geheimdienst unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und 34 weitere Staats- und Regierungschefs überwacht.