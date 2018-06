Beim Thema Flüchtlingspolitik scheinen sich Grüne und Union nicht anzunähern. Der stellvertrende Unionsfraktionschef Michael Fuchs sagte bezüglich der Aufnahme von mehr Flüchtlingen in der ARD: "Viel mehr kann Deutschland nicht leisten." Die Bundesrepublik nehme 23 Prozent aller Flüchtlinge auf, die nach Europa kommen. Man müsse dafür sorgen, dass die Flüchtlinge "in ihren Ländern aufgehoben bleiben und sich aufgehoben fühlen." Damit wiederholt er eine Forderung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) von Anfang der Woche.

Von Seiten der Grünen hatte es bereits Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gegeben. Grünen-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt nannte eine humanitäre Flüchtlingspolitik "zentral" für ihre Partei. "Ohne so etwas können wir nicht in die Zusammenarbeit mit einer anderen Partei gehen." Auch aus der Linkspartei gab es heftige Kritik am Innenminister.

Zuversichtlicher zeigte sich Fuchs beim Thema Mindestlohn. "Ich kann mir eine Einigung vorstellen, wenn es uns gelingt, die Tarifpartner einzubinden. Ich möchte nicht, dass die Politik die Mindestlöhne festlegt." Die Grünen plädieren für einen gesetzlich festgelegten, flächendeckenden Mindestlohn.