Die Grünen wollen sich nach dem Ausstieg aus der Sondierung mit der Union eine Möglichkeit für weitere Gespräche offenhalten. Im Falle eines Scheiterns der Gespräche zwischen CDU und SPD seien sie bereit für eine mögliche Wiederaufnahme der Gespräche. "Es ist nichts abgeschlossen, so lange nicht alles abgeschlossen ist", sagte Parteichef Cem Özdemir nach den gescheiterten Verhandlungen.



Mit Blick auf die Möglichkeit, dass doch keine Große Koalition zwischen Union und SPD zustandekommt, sagte Özdemir im Deutschlandfunk: "Wenn eine solche Situation kommt, kann es natürlich sein, dass man nochmal miteinander spricht."

Es habe nach diesen Gesprächen keine belastbare Grundlage für eine Regierungszusammenarbeit gegeben, sagte Koparteichefin Claudia Roth. Eine dritte Sondierungsrunde hätte keine neuen Erkenntnisse gebracht. Deshalb werde dem Grünen-Parteitag keine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen, fügte Roth hinzu. Trotzdem hoben beide Vorsitzende das Entgegenkommen der CDU/CSU bei einigen Themen hervor.

Energiewende und Europapolitik sind Streitthemen

Özdemir sagte, es reiche "bedauerlicherweise" nicht für eine schwarz-grüne Koalition. Nach Angaben der beiden Parteichefs zeigten sich Differenzen insbesondere bei der Energiewende. Hier hätten die Grünen vergeblich versucht, konkrete Aussagen von der Union zu erhalten, sagte Roth. Auch in der Europapolitik habe es keine "wirkliche Öffnung" gegeben. Schließlich hätten CDU und CSU bei den Grünen-Forderungen nach einem Mindestlohn, einer Bürgerversicherung und Änderungen bei Hartz IV keine Bereitschaft zu Änderungen erkennen lassen.

Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nannte im WDR vor allem Annäherungen in den Bereichen Staatsbürgerschaft und Flüchtlingspolitik "bemerkenswert". Deutliche Unterschiede habe es aber vor allem bei Klimaschutz und Energiewende gegeben. Kofraktionschef Anton Hofreiter verwies im Bayerischen Rundfunk auch auf Differenzen in den Bereichen Bankenregulierung sowie im Sozialbereich.



Auch Rot-Rot-Grün muss besprochen werden

Die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Steffi Lemke, brachte auch die rot-rot-grüne Option ins Spiel. Wenn jetzt über eine andere Offenheit zwischen den Parteien geredet werde, dann stelle sich nicht nur die Frage nach Schwarz-Grün, sondern auch nach dem Verhältnis von SPD und Linkspartei, sagte Lemke. Mit Blick auf eine mögliche Beschlussvorlage für den Grünen-Parteitag fügte sie hinzu, die "neue Offenheit" beziehe sich auch darauf, für die Zukunft eine Koalitionsoption von SPD, Grünen und Linken zu erarbeiten.

Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Hermann Gröhe und Alexander Dobrindt, machten insbesondere unterschiedliche Positionen beim Thema Steuern für das Scheitern der Sondierungsgespräche verantwortlich. Das Festhalten der Grünen an "sehr massiven Steuererhöhungen" sei nicht mit der Philosophie der CDU/CSU vereinbar, sagte Gröhe. Es habe aus Sicht der Union aber keine unüberbrückbaren Gegensätze gegeben.

Die Unterhändler der drei Parteien hatten am Dienstagabend sechs Stunden lang zusammengesessen, danach berieten die Grünen intern über ihre Bewertung der Sondierungen. Die Union wird nun am Donnerstag ein drittes Mal mit der SPD über eine Große Koalition sondieren. Danach wird die Unionsführung über das Angebot zu Koalitionsgesprächen mit der SPD entscheiden, bevor am Sonntag ein Parteikonvent der Sozialdemokraten darüber berät.