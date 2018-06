Bei einem schwere Busunfall in Südindien sind am Mittwoch mindestens 45 Menschen getötet worden. Nur fünf Insassen überlebten nach Polizeiangaben das Unglück. Der Fahrer, der zu den Überlebenden gehört, fuhr offenbar übermüdet und mit hoher Geschwindigkeit gegen die Absperrung des Mittelstreifens. Berichten zufolge schliefen die meisten Passagiere auf der Strecke zwischen den Städten Bangalore und Hyderabad, als der Benzintank durch den Aufprall in Flammen aufging. Die Überlebenden schlugen die Scheiben des Busses ein und retteten sich aus dem brennenden Fahrzeug.

Unter den 45 Leichen sei die eines kleinen Kindes gefunden worden, sagte der örtliche Behördenvertreter L. Sarman der Nachrichtenagentur AFP. "Der Fahrer fuhr mit 120 bis 130 Stundenkilometern", sagte er. "Er fuhr die ganze Nacht, vielleicht ist er am Steuer eingeschlafen." Neben dem Fahrer war auch eine Reinigungskraft unter den Überlebenden. Nach Angaben der Polizei versuchten die beiden, vom Unfallort zu fliehen, nachdem sie sich aus dem Bus befreit hatten. Sie wurden aber von Polizisten aufgehalten und anschließend verhört.

Die hohe Opferzahl sorgte für Entsetzen, auch wenn Busunglücke in Indien wegen der schlechten Straßen, überfüllten und oft schlecht gewarteten Fahrzeuge keine Seltenheit sind. Im vergangenen Jahr kamen auf Indiens Straßen amtlichen Angaben zufolge 140.000 Menschen ums Leben. Im Mai dieses Jahres starben 33 Menschen, als ein Bus im nördlichen Bundesstaat Himachal Pradesh in einen Fluss stürzte.