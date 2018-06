Die Apple-Zulieferer Foxconn und Pegatron sollen im vierten Quartal 2013 weniger iPhones liefern als geplant. Das soll der US-Konzern seinen taiwanesischen Partnern mitgeteilt haben, meldete die Nachrichtenagentur Dow Jones mit Verweis auf informierte Kreise. Auch andere Zulieferer seien betroffen.



Bei Foxconn habe Apple eine Kürzung um ein Drittel angekündigt. Der Hardware-Hersteller Pegatron, der Analystenangaben zufolge rund zwei Drittel der bunten iPhones zusammenbaut, soll 20 Prozent weniger liefern. Bei anderen Zulieferern soll die Order um die Hälfte gekürzt worden sein. Foxconn und Pegatron wollten den Bericht nicht kommentieren.

Apple verkauft seine zwei neuen iPhone-Modelle seit September: das iPhone 5C in bunten Farben und viel Plastik und das edlere und teurere iPhone 5S mit Metallgehäuse in gold, silber oder grau. In den ersten drei Tagen verkaufte Apple die Geräte neun Millionen Mal, nach Unternehmensangaben ein neuer Rekord. Unterschieden zwischen dem 5C und dem 5S wurde dabei aber nicht.

Die neuen Smartphones sollen Apple helfen, den Verlust an Marktanteilen auszugleichen. Die Konkurrenz – Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android – hat hier mittlerweile einen Anteil von mehr als drei Vierteln.