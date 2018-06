Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) verzichtet auf einen Prozess gegen Libyens Exgeheimdienstchef Abdullah al-Senussi. Da al-Senussi bereits in seinem Heimatland vor Gericht stehe, könne sein Fall nicht auch noch in Den Haag verhandelt werden, so die Richter.

Dabei beriefen sie sich auf den Komplementaritätsgrundsatz des IStGH, wonach der Strafgerichtshof nur zuständig ist, wenn kein fairer Prozess vor einem nationalen Gericht zu erwarten ist. Im Fall al-Senussis sei die libysche Justiz aber "fähig und willens", die Strafverfolgung selbst zu übernehmen.

Al-Senussi werden Verbrechen während des Aufstands gegen Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 zur Last gelegt. Der IStGH hatte auf dem Höhepunkt der Revolte Haftbefehl gegen al-Senussi und Gaddafis Sohn Seif al-Islam wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen. Anschließend entbrannte ein Streit zwischen Tripolis und dem IStGH darüber, ob sich die beiden Männer in Den Haag oder Tripolis vor Gericht verantworten sollen.

Anklage in Tripolis statt Den Haag

Die Verteidiger des ehemaligen Geheimdienstchefs al-Senussis hatten erklärt, in Libyen sei kein fairer Prozess zu erwarten, da dort ein Todesurteil zu befürchten sei. Gegen den Richterspruch können sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung beim IStGH noch Berufung einlegen. Al-Senussi war im September 2012 von Mauretanien an Libyen ausgeliefert worden.

In seinem Beschluss betonte der IStGH, dass die Entscheidung zu al-Senussi keine Auswirkung auf das Verfahren gegen den Gaddafi-Sohn Seif al-Islam habe. Dieser ist in der westlichen Stadt Sintan in der Gewalt von Rebellen, die seine Herausgabe an die Führung in Tripolis verweigern. Am 24. Oktober soll ein libysches Gericht entscheiden, ob al-Islam und al-Senussi angeklagt werden