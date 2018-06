Wer Pfleger, Hebamme oder Krankenschwester werden will, braucht weiterhin nicht zwangsläufig Abitur zu haben. Das EU-Parlament stimmte in Straßburg für neue Regeln bei der Anerkennung von Schulabschlüssen in der EU. Zehn Jahre Schulausbildung sollen auch künftig europaweit reichen, um diese Berufe auszuüben.



In Deutschland schließen Schüler mit der dualen Ausbildung an der Berufsschule nach insgesamt zehn Jahren die Schule ab. Danach können auch Haupt-und Realschüler Pflegeberufe ergreifen. Ursprünglich hatte die EU-Kommission eine Schulzeit von mindestens zwölf Jahren als Zugangsvoraussetzung für die Krankenpflege verlangt.

Insbesondere Deutschland hatte in Brüssel gegen das geplante Pflege-Abitur protestiert. Nach Parlamentsangaben hätte dies fast jedem zweiten Schulabgänger in Deutschland den Pflegeberuf versperrt – dabei herrscht heute schon Mangel an Pflegekräften.

Die EU will die Anerkennung von Berufen beschleunigen und es Europäern erleichtern, im Ausland ihrem Beruf nachzugehen. Der Vorgang könnte auf nur vier Wochen verkürzt werden. Alle EU-Mitgliedsländer müssen die Neufassung des Gesetzes innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umsetzen.