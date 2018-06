Das Landratsamt München untersagt die aktuelle, bundesweite Marlboro-Werbung Maybe des Zigarettenkonzerns Phillip Morris. Sie sei besonders geeignet, Jugendliche oder Heranwachsende zum Rauchen zu veranlassen, erklärte die Behörde am Mittwoch. Die schon seit 2011 laufende Maybe-Kampagne mit dem Spruch "Don’t be a Maybe – be Marlboro" spreche junge Leute an. Sie suggeriere, die Zigarette mache aus einem Zauderer (Maybe) einen Macher. Das Verbot gelte deutschlandweit für Plakate, Flyer, Kino- und andere Werbung.

Die im Landkreis München ansässige Philip Morris GmbH erklärte, der Bescheid entbehre "rechtlich und tatsächlich jeder Grundlage". Die Kampagne solle erwachsene Marlboro-Raucher in ihrer Wahl bestärken und Raucher von Konkurrenzmarken abwerben. Der Konzern prüfe derzeit rechtliche Schritte.