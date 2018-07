Die Polizei in Peking fahndet nach dem tödlichen Zwischenfall auf dem Tiananmen-Platz am Montag nach zwei Uiguren. In Hotels wurde ein Aufruf der Fahnder verteilt, in dem nach zwei Männern gefragt wird, wie Hotelangestellte am Dienstag auf Nachfrage berichteten. Die Männer sollen aus der westchinesischen Provinz Xinjiang stammen, wo es immer wieder zu Konflikten zwischen den muslimischen Uiguren und Han-Chinesen kommt.

Spekulationen im Netz über Anschlag

In dem Schreiben an die Hotels heißt es, es gehe um einen "bedeutenden Fall". Die Polizei wollte sich am Dienstag offiziell äußern und veröffentlichte keine Informationen über ein mögliches Motiv. Im Netz kursieren Gerüchte über die Hintergründe des Vorfalls. Viele Menschen spekulierten nach Bekanntwerden des Polizeischreibens über einen Selbstmordanschlag.







Am Montag war ein Geländewagen auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Herzen Pekings in eine Menschenmenge gefahren und nach einem Zusammenstoß mit einem Brückenpfeiler in Flammen aufgegangen. Dabei kamen nach Polizeiangaben die drei Insassen des Wagens sowie zwei Touristen ums Leben. Fast 40 weitere Touristen und Sicherheitsbeamte wurden verletzt.