Der erste Pisa-Test für Erwachsene ergibt ein ähnliches Bild wie der Test für Kinder und Jugendliche: Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland mittelmäßig im Lesen, Schreiben und Rechnen ab. Die Ergebnisse der Studie wurden von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) in Berlin vorgestellt.

Teilnehmer der Pisa-Studie waren die 24 wichtigsten Industrienationen der Welt. Wie bei früheren Studien mit Schülern belegen auch hier Japan , Finnland und Korea vorderste Plätze. Im Schnitt haben die 16- bis 65-Jährigen in Japan und Finnland gegenüber Gleichaltrigen in Deutschland einen Kompetenzvorsprung von vier bis fünf Schuljahren.

Es zeigte sich zudem, dass ein beträchtlicher Teil der Erwachsenen Probleme im Umgang mit Computern hat. 12,6 Prozent der deutschen Testpersonen konnten keine Computer-Maus bedienen. Von den Erwachsenen, die den Computer-Test machten, waren die meisten lediglich in der Lage, einfache Probleme zu lösen, wie zum Beispiel das Einsortieren von E-Mails in bereits angelegte Ordner. Komplexere Aufgaben wie das Navigieren über Webseiten und eigenständige Problemlösungen in mehreren Schritten beherrschten nur 36 Prozent.



Deutsche rechnen etwas besser als der OECD-Schnitt

Die Zahl der "Spitzenleser", die mit ihren Leistungen die höchsten Kompetenzstufen auf der Skala erreichen , ist in Deutschland geringer als im OECD-Schnitt. Die Zahl der Leistungsschwächsten, die nur kurze Texte mit einfachem Vokabular verstehen, ist hingegen in der Bundesrepublik etwas größer als im Schnitt der anderen Industrienationen. Im Rechnen erreicht Deutschland etwas bessere Werte – knapp über dem OECD-Schnitt.

Für die Studie wurden weltweit 166.000 repräsentativ ausgewählte Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren mit Interviews getestet. Aus Deutschland nahmen 5.465 Menschen teil. Die OECD führt alle drei Jahre auch die bekannten weltweiten Pisa-Untersuchungen bei 15-jährigen Schülern durch. Die Veröffentlichung des ersten Tests 2001 hatte erhebliche Wissenslücken unter den Schülern in Deutschland offenbart. Folge waren zahlreiche Schulreformen.