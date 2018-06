In Istanbul haben am 90. Jahrestag der Republikgründung Tausende Menschen gegen die islamisch-konservative Regierung demonstriert. Die Polizei setzte am Donnerstag im Stadtzentrum nach türkischen Medienberichten vereinzelt Tränengas ein.

Zentraler Bestandteil der offiziellen Feiern zum Tag der Republik war die Eröffnung des Bahntunnels zwischen Asien und Europa quer durch den Bosporus in Istanbul. Der Marmaray-Bahntunnel unter dem Bosporus soll zur Verkehrsentlastung in der 15-Millionen-Metropole beitragen. Präsident Abdullah Gül, Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan und internationale Ehrengäste weihten das "Jahrhundertprojekt" am Dienstag ein.

Kritiker werfen Erdogan vor, das säkulare Erbe des Republikgründers Atatürk untergraben und die Türkei "islamisieren" zu wollen. Im Sommer war es in der Türkei wochenlang zu schweren Unruhen gekommen. Anlass waren Pläne der Regierung, den Gezi-Park am Rande des Taksim-Platz zu bauen. Die Proteste richteten sich dann vor allem gegen den autoritären Stil Erdoğans. In Istanbul und in der türkischen Hauptstadt Ankara gibt es immer wieder Proteste.



In Ankara hatte die Polizei erst am Montag Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt, um Demonstranten zu vertreiben. Anlass der Zusammenstöße war der Beginn des Prozesses gegen einen Polizisten, dem vorgeworfen wird, im Juni in Ankara einen Demonstranten erschossen zu haben.