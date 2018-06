Das EU-Parlament hat in Straßburg für eine Aussetzung des Swift-Abkommens gestimmt, das den Austausch mit den USA von Daten zu Bankgeschäften in der EU regelt. Damit reagiert das Parlament auf Medienberichte über Spähprogramme des US-Geheimdienstes. Das Abkommen solle so lange ausgesetzt werden, bis vollständig geklärt ist, ob sich US-Dienste unter Verletzung der Vereinbarung einen nicht genehmigten Zugang zu Finanzdaten verschafft haben, verlangte das Parlament in einer Entschließung.

Durch Enthüllungen des US-Whistleblowers Edward Snowden war im September bekannt geworden, dass der amerikanische Geheimdienst NSA über das Abkommen hinaus Daten zu Finanztransaktionen ausgespäht hatte und somit möglicherweise die Datenschutzbestimmungen des Abkommens verletzt hätte.

Bereits nach den Enthüllungen zu dem Spähprogramm Prism im Juli hatte das EU-Parlament mit einer Aussetzung des Abkommens gedroht. Damals war noch nicht bekannt gewesen, dass die USA direkt auf das Swift-Netzwerk zugegriffen hatte. Transaktionen über den Verband Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) galten bisher als sicher. Mehr als 10.000 Banken und Unternehmen nutzen Swift zur Abwicklung ihres Finanzverkehrs.

Das nach langen und zähen Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington zustandegekommene Abkommen soll einen Beitrag zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus leisten. Es wurde zunächst für fünf Jahre geschlossen. Betroffen sind Geldtransfers, die europäische Bürger und Unternehmen mit Drittstaaten außerhalb der EU tätigen.