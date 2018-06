In Syrien sind nach 14 Jahren zum ersten Mal wieder Kinder an Polio erkrankt. In der nordöstlichen Provinz Deir al-Sor seien in diesem Monat 22 Kinder mit akuten Lähmungserscheinungen eingewiesen worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf mit.



65.000 Kinder unter erhöhtem Ansteckungsrisiko

Bei zehn Kindern sei inzwischen das Poliovirus Typ Eins bestätigt worden. Die meisten Patienten seien jünger als zwei Jahre und nicht gegen Kinderlähmung geimpft. "Wir haben in der Region mit Impfungen begonnen", sagte WHO-Sprecher Oliver Rosenbauer. In der Provinz sind nach jüngsten Schätzungen der Organisation etwa 65.000 Kinder unter fünf Jahren einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt.

Die WHO und das Kinderhilfswerk Unicef warnten vor einer Ausbreitung der Krankheit über die Grenzen Syriens hinweg. Weil viele Menschen aus Syrien flüchten, sei das Risiko groß, dass sich der Erreger in der ganzen Welt ausbreite, sagte Unicef-Exekutivdirektor Anthony Lake. Deshalb sollen auch in den Nachbarländern Syriens Kinder gegen Polio geimpft werden.



Polioviren greifen das Nervensystem an und können binnen Stunden zu irreparablen gesundheitlichen Schäden führen. Die Folge sind dauerhafte Lähmungen oder Unterwicklung von Gliedmaßen.