Die syrische Regierung unter Baschar al-Assad will an den geplanten Friedensgesprächen in Genf unter Bedingungen teilnehmen. Die Syrer müssten aber selbst über die Zukunft des Landes entscheiden dürften, sagte Außenminister Walid al-Muallim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.

Al-Muallim hatte in Damaskus den UN-Sondergesandten Lakhdar Brahimi zu Gesprächen über die geplante Friedenskonferenz getroffen. Der syrische Außenminister lehnte dabei jede ausländische Einmischung ab. Die Gespräche in Genf müssten zwischen Syrern geführt und von Syrern geleitet werden, sagte er.

Der UN-Sondergesandte Brahimi bereist derzeit mehrere Länder, um für die Friedenskonferenz in Genf zu werben, die von Russland und den USA initiiert ist. Sie ist für Ende November geplant. Am Vormittag hatte Brahimi mit Mitgliedern eines syrischen Oppositionsbündnisses gesprochen, das von der Assad-Regierung geduldet wird.

Syriens Regierung hat in Aussicht gestellt, dass er am Mittwoch auch Präsident Baschar al-Assad treffen könne. Nur die Syrer selbst hätten zu entscheiden, welche Rolle Assad künftig spielen werde, sagte Brahimi nach Angaben der libanesischen Internetseite al-Naschra.