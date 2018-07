Führende Vertreter von Demokraten und Republikanern im Senat haben nach ihren Verhandlungen am Montagabend von einer deutlichen Annäherung gesprochen. Der Kompromiss könnte nach Informationen aus Verhandlungskreisen vorsehen, die Schuldengrenze soweit anzuheben, dass die Regierung bis Februar handlungsfähig bleibt. Außerdem könnte eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum Januar vereinbart werden.

Der demokratische Mehrheitsführer Harry Reid sagte, er habe gemeinsam mit seinem republikanischen Kollegen Mitch McConnell in der Frage einer Anhebung der Schuldenobergrenze von 16,7 Billionen Dollar und der Wiedereröffnung von Regierungsbehörden "enorme Fortschritte" erzielt. Eine endgültige Einigung stehe aber noch aus: "Wir sind noch nicht am Ziel." Nach einer Einigung im Senat müsste allerdings noch das mehrheitlich von Republikanern geführte Repräsentantenhaus zustimmen.



An den Märkten wirkt sich die Annäherung positiv aus

Die positiven Signale aus den Etat-Verhandlungen wirken sich auch auf die Börsen aus. Der Dax stieg um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 8793,53 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann in der Spitze 0,5 Prozent und notierte mit 2991,91 Zählern so hoch wie zuletzt im Mai 2011. Auch an den asiatischen Märkten zeigt sich eine positive Entwicklung: Der Nikkei-Index gewann 0,26 Prozent, der Topix schoss 0,03 Prozent höher. Die US-Währung profitiert ebenfalls von der Annäherung der Kontrahenten.

Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft trotz des schwelenden Haushaltsstreits in den USA so optimistisch wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) teilte mit, das ZEW-Barometer für die Konjunkturerwartungen in den kommenden sechs Monaten sei im Oktober überraschend um 3,2 auf 52,8 Punkte gestiegen. Das ist laut ZEW der höchste Stand seit April 2010.