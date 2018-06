Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus in der südrussischen Stadt Wolgograd sind sechs Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die Ermittler vermuteten, dass eine sogenannte Schwarze Witwe, die Frau eines radikalislamischen Terroristen aus der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus, den Anschlag verübte.

Der Sprengsatz explodierte gegen 14.00 Uhr Ortszeit in Wolgograd, etwa 900 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Moskau und nahe der Grenze zu Kasachstan. In dem Bus saßen etwa 40 Passagiere, wie ein Sprecher des Inlandsgeheimdiensts FSB sagte. Zunächst war von fünf Toten die Rede und nur sieben Verletzten.



Bei der Attentäterin habe es sich um die Ehefrau des Rebellenführers Dmitri Sokolow gehandelt, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Die 30-jährige Najda Assialowa sei "kürzlich zum Islam konvertiert". Sie habe zuvor in Moskau studiert, wo sie Sokolow kennen gelernt habe, und sei später zusammen mit ihm in die Hauptstadt Dagestans, Machatschkala, gezogen. Die Ermittler leiteten eine Untersuchung wegen eines Terroranschlags ein. Laut einem Bericht des Fernsehsenders Rossija24 untersuchten die Ermittler zunächst auch, ob die Explosion möglicherweise durch ein Leck in einem Gastank ausgelöst worden sein könnte.

Russlands Sicherheitslage vor Olympia angespannt

Die Sicherheitslage in Russland wird vier Monate vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi am Schwarzen Meer weltweit mit besonderem Interesse beobachtet. Der Austragungsort der vom 7. bis 23. Februar stattfindenden Spiele liegt nahe der unruhigen Nordkaukasus-Region. Seit dem Tschetschenien-Krieg der Jahre 1994 bis 1996 breitet sich aus der Gebirgsregion radikalislamischer Einfluss aus.

Seit 1999 sind in Russland immer wieder von Attentaten verübt worden zu denen sich Islamisten bekannten. Bei zwei zeitgleichen Selbstmordanschlägen auf die Moskauer U-Bahn wurden im März 2010 insgesamt 40 Menschen getötet, bei einem weiteren Attentat auf den Moskauer Flughafen Domodedowo im Januar 2011 gab es 36 Todesopfer.