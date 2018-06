Syrische Regierungstruppen haben die strategisch wichtige Stadt Safira im Norden des Landes eingenommen. Das berichtete die syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte. Die Stadt Safira befindet sich in der Nähe eines Chemiewaffen-Stützpunktes. Die Regierungstruppen hätten nach tagelangen Kämpfen und Luftangriffen die Kontrolle über die Stadt zurückgewonnen, hieß es von der in London ansässigen Organisation, die Teilen der Opposition nahesteht. Safira liegt an einer wichtigen Versorgungsroute für die Wirtschaftsmetropole Aleppo.

Wegen der Kämpfe in Safira konnten die internationalen Chemiewaffen-Kontrolleure das Giftgasdepot nahe der Stadt bislang nicht inspizieren, wie aus Kreisen der Inspektoren verlautet war. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte am Donnerstag dennoch mitgeteilt, dass Syrien fristgerecht alle angegebenen Anlagen zur Produktion von Giftgas zerstört habe. Wegen der anhaltenden Gefechte konnte die OPCW zwei der insgesamt 23 bekannten Chemiewaffen-Standorte nicht inspizieren. Allerdings sollen aus beiden Stätten alle relevanten Produktionsanlagen an andere Standorte verlagert worden sein.