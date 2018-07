EZB-Direktor Jörg Asmussen hat die Senkung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank verteidigt. Der Rat sei sich in dem Ziel einig gewesen, Preisstabilität zu gewährleisten, sagte Asmussen am Freitag in Berlin. Ob er selbst für die Senkung des Zinsniveaus auf das Rekordniveau von 0,25 Prozent stimmte, ließ Asmussen offen.

Er betonte, dass die Europäische Zentralbank eine Jahresteuerung von knapp zwei Prozent anstrebe und somit ein deutliches Unter- ebenso wie ein Überschreiten dieser Marke als "Verfehlen des Ziels" betrachte. Die Inflationsrate war zuletzt auf 0,7 Prozent gefallen und hatte damit die EZB auf den Plan gerufen. "Ich kann mir lebhaft die Diskussion vorstellen, wenn wir eine Inflationsrate von 3,3 Prozent und nicht von 0,7 Prozent hätten", sagte Asmussen. In beiden Fällen sei die Zielmarke in gleichem Maße verfehlt. Die deutschen Privatbanken hatten die Zinssenkung kritisiert und vor einer Gefahr spekulativer Preisblasen gewarnt.