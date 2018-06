Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Notwendigkeit einer stabilen Regierung für Hessen betont. Damit reagierte er auf eine Äußerung des SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel über die Möglichkeit, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden, die von der Linkspartei toleriert wird. "Hessen braucht eine stabile und verlässliche Regierung auf fünf Jahre", sagte Bouffier.

Am Montag treffen sich SPD und CDU zu einer letzten abschließenden Sondierungsrunde. Dabei soll es um den Frankfurter Flughafen, die Schulpolitik und den öffentlichen Dienst gehen.



Die SPD will direkt im Anschluss an das Treffen mit der CDU am Montagabend auf einem Landesparteirat über mögliche Koalitionsverhandlungen beraten. Kurz vor dem Gespräch war bekannt geworden, dass die SPD-Spitze neben anderen Optionen offenbar auch die Bildung einer Minderheitsregierung erwägt.