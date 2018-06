Der in München entdeckte Kunstschatz von Cornelius Gurlitt ist möglicherweise größer als bisher angenommen. Am Wochenende holte die Stuttgarter Polizei 22 wertvolle Kunstwerke aus der Wohnung des Schwagers von Gurlitt. Dies geschah auf Bitten des Besitzers, nach Auskunft des Landeskriminalamtes. Die Kunstgegenstände werden nun mithilfe von Kunsthistorikern überprüft.

Einige der wertvollen Objekte sollen nach Angaben des Schwagers von Cornelius Gurlitt im Zusammenhang mit dem Münchner Kunstfund stehen. Die Polizei holte die Kunstgegenstände am Samstag in seiner Wohnung in Kornwestheim bei Stuttgart ab und überführte sie an einen unbekannten Ort. Den Ermittlern liegen keine Anhaltspunkte für strafbares Verhalten vor. Bei den Kunstwerken handele es sich überwiegend um Gemälde.

Vor Kurzem war bekannt geworden, dass Kunsthändler-Sohn Gurlitt 1.406 Werke jahrelang in einer Wohnung in München aufbewahrt hatte. Nach Medienberichten geht der Zoll davon aus, dass ihm ein Großteil des verlorengeglaubten Kunstschatzes rechtmäßig gehört. Auch Gurlitt selbst, der zunächst als unauffinbar galt, soll inzwischen in der Öffentlichkeit gesehen worden sein.