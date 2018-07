In einem Brief hat das Bundesinnenministerium den britischen Botschafter Simon McDonald aufgefordert, die Berichte zu möglichen Spitzel-Aktionen der britischen Botschaft in Berlin aufzuklären. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Auf dem Dach des Botschaftsgebäudes soll sich laut einem Bericht der britischen Zeitung The Independent eine Abhörstation befinden.

Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche verlangt in dem Brief Auskunft darüber, ob solche Einrichtungen in der Botschaft betrieben werden, um Telekommunikation im Regierungsviertel abzuhören.



Die Formulierung der Fragen deutet darauf hin, dass das Ministerium von Hans-Peter Friedrich (CSU) den Bericht des Independent für glaubwürdig hält. "Welches Ziel wird mit diesen Maßnahmen verfolgt, und welche Zielgruppen sollen davon erfasst werden?", fragt Fritsche in dem Brief. Konkreter fragt er auch, ob Mitglieder der Bundesregierung oder des Bundestages von den Abhöraktionen betroffen seien.

Unter Berufung auf Geheimdokumente des Exgeheimdienstmitarbeiters Edward Snowden hatte der Independent berichtet, dass sich auf dem Dach der britischen Botschaft in Berlin eine Abhörstationen befindet. Der deutsche Verfassungsschutz hatte diese Vermutung schön länger.