Der Plan von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ist gescheitert , Millionen Daten der Autobahn-Maut-Brücken künftig von Sicherheitsdiensten auswerten zu lassen. Weiterhin wird nur der Betreiber Toll Collect die Daten nach korrekter Bezahlung der Lkw-Maut kontrollieren können.

Friedrich sagte in Berlin, diese seit Jahren diskutierte Forderung würde so nicht umgesetzt werden. Der CSU-Politiker hatte noch am Vormittag gefordert, das Thema in die Koalitionsverhandlungen einzubringen . In der Arbeitsgruppe von Union und SPD sei man sich jedoch einig gewesen, dass die Erhebung der Mautdaten bewusst nur für den einen Zweck geregelt wurde und nicht für andere, sagte Friedrich weiter. "Insofern ist dieses Thema erledigt."



Die Opposition kritisierte den Vorstoß des Ministers, der mitten in der Debatte über die NSA-Affäre komme. Thomas Oppermann, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, twitterte: "Brauchen kein Autobahn-NSA."



Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Es sei Gegenstand der Koalitionsverhandlungen.

Hans-Peter Friedrich argumentiert mit mehr Aufklärung

Auch aus den eigenen Reihen gab es Kritik: Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Günter Krings (CDU) sagte, "dass es eine solche Nutzung der Maut-Daten nicht geben wird." Es gäbe zwar durchaus Verständnis für das Interesse der Sicherheitsbehörden an den Daten, aber ein solches Vorgehen sei keine gute Lösung aus datenschutzrechtlicher Sicht.

Die Leiterin der bayerischen Staatskanzlei, Christine Haderthauer sagte auf einer Pressekonferenz in München: "Wir wollen nicht, dass über solche Daten Bewegungsprofile erstellt werden, auch nicht zum Zweck der Verbrechensbekämpfung." Dies widerspreche komplett der Auffassung von Friedrichs Partei CSU.



Am Vormittag hatte es im Innenministerium noch geheißen, dass Friedrich dieses Thema erst noch in die Koalitionsverhandlungen bringen wolle.Die Daten würden bisher schon erhoben , dies aber ausschließlich zur Bezahlung der Lkw-Autobahngebühren und damit auch zur Überwachung der Einhaltung von Verkehrsvorschriften. Nun sollten sie zudem zur Aufklärung von Kapitalverbrechen oder zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben herangezogen werden.



Maut-Daten von PKW werden nach 24 Stunden gelöscht

Auf deutschen Autobahnen befinden sich rund 300 Brücken des Betreiberkonsortiums Toll Collect , die die Aufgabe haben, die korrekte Bezahlung der Lkw-Maut zu kontrollieren. Wenn ein Fahrzeug – egal ob Lastwagen, Bus oder Pkw – unter einer Kontrollbrücke durch fährt, werden zwei Fotos gemacht. Das erste nimmt das Kennzeichen auf, das zweite zeigt das komplette Fahrzeug im Verkehrsgeschehen. Nach Angaben des Bundesdatenschutzbeauftragten wurde die Technik so ausgelegt, dass auf den entsprechenden Fotos das Gesicht des Fahrers nicht erkennbar ist. Nach 24 Stunden würden alle Kontrolldaten in der Brücke gelöscht.