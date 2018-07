Tausende russische Nationalisten haben am Tag der Nationalen Einheit gegen Einwanderer demonstriert. Polizeiangaben zufolge protestierten allein in einem Moskauer Arbeiterviertel etwa 8.000 Menschen. Etwa 30 Nationalisten wurden festgenommen, manche von ihnen wegen Vermummung, andere wegen Tragens von Nazi-Symbolen.

Das Datum der Proteste war symbolisch gewählt worden. Der Tag der Nationalen Einheit erinnert an die Befreiung der russischen Hauptstadt aus polnischer Besatzung im Jahre 1612.



"Moskau ist gerade erst erwacht", sagte einer der Organisatoren der Veranstaltung, Alexander Below. "Die Russen haben eben erst ihre Identität erkannt." Die russischen Nationalisten würden täglich mehr Unterstützung im ganzen Land bekommen. Die Kundgebungen in diesem Jahr übertrafen die der vergangenen Jahre an Größe.



Bereits vor wenigen Wochen hatten Tausende junge Russen in Moskau protestiert und randaliert, als Antwort auf die Ermordung eines jungen Russen. Der Hauptverdächtige ist ein Bürger aus dem überwiegend muslimisch geprägten Aserbaidschan.

Die überwiegend muslimischen Einwanderer aus den zentralasiatischen Exsowjetstaaten und aus dem Kaukasus haben es in Russland schwer. Nationalisten machen sie für Arbeitslosigkeit und Kriminalität verantwortlich.