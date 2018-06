Russland trauert um die Toten der verunglückten Passagiermaschine in Kasan. Die aus Moskau kommende Maschine vom Typ Boeing 737-500 war am Sonntagabend beim Landeversuch auseinandergebrochen und explodiert. Dabei kamen 50 Menschen ums Leben.

Viele Menschen legten am Flughafen in Kasan an der Wolga am Montag rote Nelken nieder oder stellten Kerzen auf. Die Behörden setzten wegen der Tragödie einen offiziellen Tag der Trauer an. Kremlchef Wladimir Putin übermittelte dem Präsidenten der Teilrepublik, Rustam Minnichanow, in einem Telefonat persönlich sein Beileid. Minnichanows Sohn sowie der örtliche Geheimdienstchef sind bei dem Absturz ums Leben gekommen.



Unter den Opfern seien auch eine Frau aus Großbritannien sowie zwei Kinder, teilten die Behörden der Teilrepublik Tatarstan der Agentur Interfax zufolge mit. Kasan ist die Hauptstadt der ölreichen Region Tatarstan und liegt etwa 800 Kilometer östlich von Moskau. Die Stadt ist damit rund eine Flugstunde von der Hauptstadt entfernt.