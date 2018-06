Der irische Billig-Flieger Ryanair geht das erste Mal seit fünf Jahren von einer geringeren Gewinnprognose für das laufende Jahr aus. Angesichts sinkender Einnahmen würden für 2013 statt 570 bis 600 Millionen Euro nur noch 500 bis 520 Millionen Euro Gewinn erwartet, teilte das Unternehmen in Dublin mit. Zwar war der Gewinn im ersten Halbjahr um ein Prozent auf 602 Millionen Euro gestiegen, trotz steigender Passagierzahlen rechnet Ryanair aber für das zweite Halbjahr mit Verlusten.







Bereits Anfang September hatte Ryanair seine Prognose für das Passagieraufkommen 2013 um eine halbe Million Fluggäste auf 81 Million gesenkt. Im Winterhalbjahr dürfte die Passagierzahl um neun bis zehn Prozent geringer ausfallen als ein Jahr zuvor, schätzt Ryanair-Chef Michael O'Leary.



Ryanair möchte nun auch mit Service locken

Von Februar an will Ryanair zudem feste Sitzplätze als besseren Service einführen. Zuletzt hatte der Billig-Flieger Serviceänderungen für Kunden angekündigt, nachdem die sich unter anderem über versteckte Zusatzgebühren beklagt hatten. So senkte Ryanair die Kosten für aufgegebenes Gepäck, erlaubte ein zusätzliches kleines Handgepäck-Stück und senkte auch die Gebühr für vergessene Bordkarten.



Als Gründe für geringere Einnahmen gab die Fluggesellschaft höhere Treibstoffkosten und eine geringere Nachfrage an. Ryanair geht davon aus, die Ticketpreise im dritten Quartal durchschnittlich um neun Prozent und im vierten Quartal um durchschnittlich zehn Prozent zu senken. Auch werden bis zu 70 Flugzeuge nicht eingesetzt werden.