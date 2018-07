SPD, Grüne und Linkspartei treffen sich am am Freitag zur dritten Sondierung für eine mögliche Koalition. Dabei steht das Thema Finanzen im Mittelpunkt der Gespräche. Hier herrscht Uneinigkeit. SPD und Grüne wollen sich an das Schuldenverbot halten, das ab 2020 gilt. Die Linke will dies nur unter Bedingungen akzeptieren und lehnt Kürzungen im sozialen Bereich und im öffentlichen Dienst ab. Ein weiteres Streitthema ist der Frankfurter Flughafen. Die Linke will die neue Landebahn schließen. Das lehnt die SPD ab.



Nach den Landtagswahlen am 22.September hatten weder rot-grün noch schwarz-gelb eine Mehrheit erreicht. Somit sind rechnerisch eine Große Koalition, Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün oder eine Ampel-Koalition möglich. SPD und Grüne hatten angekündigt, mit allen im Landtag vertretenen Parteien Gespräche zu führen.