EU beschließt Militäreinsatz in Zentralafrika

Weil sich Christen und Muslime in der Zentralafrikanischen Republik bekriegen, hat die EU einen Militäreinsatz beschlossen. Deutschland könnte logistisch helfen. Die Hintergründe finden Sie unter Militäreinsatz: EU schickt Truppen nach Zentralafrika

Regierung schickt Bundeswehr nach Zentralafrika

Die Bundesregierung plant laut Medienberichten eine Ausweitung der Afrika-Einsätze. Die Bundeswehr soll gemeinsam mit französischen Soldaten in Krisengebieten operieren. Mehr Informationen zu dem geplanten Einsatz finden Sie unter Bundeswehr: Regierung bereitet Einsätze in Mali und Zentralafrika vor

UN befürchtet Völkermord-Szenario wie in Ruanda

Die UN befürchten, dass die Gewalt in Zentralafrika Ausmaße wie in Ruanda oder Bosnien annehmen könnte. Die Verhältnisse enthielten dieselben Elemente der Gewalt. Näheres zu den Bedenken der UN gibt es unter Gewalt: UN warnen vor Völkermord in Zentralafrika

Zentralafrikas Dilemma ist ein Zyklus aus Rebellion und Reaktion

Der Konflikt in Zentralafrika lässt sich nicht auf Spannungen zwischen Christen und Muslimen reduzieren. Die Bedingungen für Frieden zu schaffen, ist ein Langzeitprojekt. Den Gastbeitrag zur Situation in Zentralafrika lesen Sie unter Zentralafrikanische Republik: Die Religion wird für politische Ziele missbraucht

Ein Jahr nach dem Putsch: Präsident Djototodia gibt die Macht ab

Auf Druck der Nachbarstaaten tritt die Spitze der Zentralafrikanischen Republik ab. Wer die Ämter von Michel Djotodia und Nicolas Tiangaye übernimmt, ist noch offen. Die genauen Umstände erfahren Sie unter Zentralafrikanische Republik: Präsident und Regierungschef in Zentralafrika treten zurück