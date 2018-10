Armee mischt sich in der Ukraine ein

Im Machtkampf in der Ukraine hat sich erstmals die Armee zu Wort gemeldet. Sie fordert vom Präsidenten "dringende Maßnahmen" und verurteilt die Opposition. Ukraines Militär setzt Janukowitsch unter Zugzwang.

Russischer Vizepräsident nennt Ukraine-Gespräche einen "Zirkus"

Die USA bieten Ukraines Opposition eine Plattform: Außenminister Kerry trifft sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz wohl mit Klitschko. Moskau nennt dies "Zirkus". Russische Regierung lästert über Kerrys Treffen mit Klitschko

Ukraines Anti-Protestlager

In Kiew demonstrieren Hunderttausende – der Osten und der Süden aber schließen sich dem Protest nicht an. Das Land bleibt gespalten. Ein Stimmungsbild aus der Ostukraine: Ein Land wie zwei Klumpen.

Janukowitsch gibt Fehler im Umgang mit Opposition zu

Der ukrainische Präsident will mehr Verständnis für die Demonstranten zeigen. Gleichzeitig warf er ihnen vor, die Stimmung anzuheizen. Zuvor hatte er sich krank gemeldet. Janukowitsch räumt erstmals Fehler ein.

Irrtümer über die ukrainische Revolution

Der Präsident der Ukraine hat sich ein Problem geschaffen, dessen er ohne Amtsverlust wohl nicht mehr Herr wird. Wie und durch wen es wirklich zum Volksaufstand kam, analysiert Steffen Dobbert: Sieben Irrtümer über die Revolution in Kiew.

Janukowitsch reagiert zu spät

Der ukrainische Präsident Janukowitsch wird sich mit kleinen Zugeständnissen kaum retten können. Wahrscheinlich hat der Verbündete Putin seinen Sturz schon einkalkuliert. ZEIT-Herausgeber Josef Joffe kommentiert: Ein Möchtegern-Diktator, der sich verrechnet hat.

Opposition widersetzt sich Amnestie-Lösung

Das Parlament in Kiew hat Straffreiheit für Demonstranten beschlossen. Der Opposition reicht das aber nicht, weil Janukowitsch das Gesetz an Bedingungen knüpft. Opposition boykottiert Amnestiegestz.

Live-Berichte aus Kiew

Unsere Reporter Steffen Dobbert, Ian Bateson und Moritz Gathmann berichten live aus Kiew von den Konflikten zwischen der ukrainischen Regierung und der Opposition. Über ihre Eindrücke und die aktuelle Entwicklung lesen Sie im Ukraine News Blog.

Für Janukowitsch zählt in Kiew nur die Macht

Welche Ziele verfolgt Janukowitsch? Ob die Ukraine nach Europa steuert oder sich an Russland bindet – das interessiert den Präsidenten kaum. Ihm geht es nur um die Macht. Die Motive des ukrainischen Präsidenten erklärt Johannes Voswinkel: Ukraine: Für Janukowitsch zählt nur der Klan.

Ministerpräsident Nikolai Asarow tritt zurück

Sein Abgang war die Minimalforderung der Opposition. Nun hat Regierungschef Nikolai Asarow seinen Rücktritt erklärt. Die Übersetzung seiner Rücktrittserklärung finden Sie hier: Dokumentation: Asarows Rücktrittserklärung im Wortlaut

Demonstranten übernehmen Ministerien

Die ukrainische Protestbewegung besetzt in Kiew Ministerien und okkupiert in den Provinzen die Macht. Gefährdet das die Verhandlungen der Opposition mit Janukowitsch? Nähere Informationen zu den Besetzungen der Ministerien finden sie unter: Ukraine: Der Maidan erweitert seine Machtzone

Die Ereignisse der vergangenen Woche

Die Stadt gleicht einem Schlachtfeld

In Kiew ist die Lage eskaliert. Demonstranten fordern den Rücktritt Janukowitschs. Mittlerweile protestieren auch Menschen in den Provinzen außerhalb der Hauptstadt. Einen Einblick bekommen Sie in der Fotostrecke Ukraine: Feuer, Wasser, Sturm

Misshandelter Demonstrant in Kiew erhält Unterstützung

Von Polizisten entwürdigt, von Unterstützern verehrt – der Demonstrant, den eine Sondereinheit in Kiew in beißender Kälte misshandelte, wird zur Ikone. Mehr über den Fall des Michail Gawriljuk finden Sie hier: Demonstrant in Kiew: Entkleidet, misshandelt, vergöttert.

Opposition verhandelt erfolglos

Die Opposition in der Ukraine ist gespalten. In der Westukraine übernehmen Revolutionäre die Kontrolle über Regierungsgebäude, Protestführer Klitschko will nicht kämpfen. Details zu Klitschkos Äußerungen finden Sie hier: Ukraine: Die Revolution will nicht auf Klitschko warten.

In Kiew wird aus Protest ein Umsturz

Ein alter Menschenrechtler hilft jungen Demonstranten in Kiew, Molotowcocktails zu bauen. Aus Protest ist eine Revolutionsbewegung geworden, ein Umsturz scheint möglich. ZEIT ONLINE-Korrespondent Steffen Dobbert berichtet aus Kiew: Wie die Ukrainer ihre Revolution erkämpfen.



Buh-Rufe für Klitschkos Bitte um Geduld

Ein Gespräch zwischen der Regierung und ihren Gegnern hat wenig erbracht. Oppositionsführer Klitschko forderte Geduld von Kiews Demonstranten. Die reagierten mit Pfiffen. Mehr lesen Sie hier: Ukraine: Opposition mahnt Demonstranten zu Ruhe.

Die Europäische Union muss in Kiew handeln

Die EU sollte auf die Vorgänge in der Ukraine endlich mit Sanktionen reagieren. Und dann vermitteln. Claudia von Salzen kommentiert: Gewalt in der Ukraine: Die EU verharrt in fataler Untätigkeit.

Erste Tote durch Polizeigewalt

Mit dem neuen Demonstrationsgesetz werden die Protestierenden in der Ukraine zu Kriminellen. Die Polizei geht brutal gegen Regierungskritiker vor, Menschen starben. ZEIT ONLINE-Korrespondent Steffen Dobbert berichtet von den Straßenkämpfen: Ukraine: Ausnahmezustand in Kiew



Opposition verliert Kontrolle über Aktivisten

Oppositionsführer Klitschko klagt über zunehmende Gewalt bei den Demonstrationen gegen die ukrainische Regierung. Verantwortlich dafür macht er die Regierung: Ukraine: Klitschko entgleitet die Protestbewegung.

Infobox Protestgruppen in der Ukraine Protestgruppen: Parlamentarische Opposition Die Opposition ist im ukrainischen Parlament mit drei Fraktionen und einigen fraktionslosen Abgeordneten vertreten. Zum einen die Vaterlandspartei (Batkiwschtschina) von Julija Timoschenko: Die frühere Regierungschefin ist derzeit in Haft. Sie wurde verurteilt, weil sie Lieferverträge für Gas zum Nachteil der Ukraine geschlossen haben soll. Kritiker vermuten ein politisches Motiv hinter der Verurteilung. Eine weitere Kraft ist die Partei Udar (Schlag) des Boxers und Politikers Vitali Klitschko. Hinzukommt die rechtspopulistische Partei Swoboda (Freiheit). Sie haben 168 von 450 Abgeordnetensitzen inne. Alle drei Organisationen sichern den Großteil der Infrastruktur auf dem besetzten Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew. Partei Swoboda Der rechtsextreme Flügel der Protestbewegung beteiligte sich von Anfang an an den Demonstrationen und suchte demonstrativ den Konflikt mit der Staatsmacht. Er bildet den harten, gewaltbereiten Kern der so bezeichneten Selbstverteidigungskräfte des Maidan. Die etwa 500 Mitglieder der losen Gruppierung aus neofaschistischen Splittergruppen treten oft vermummt und in paramilitärischer Kleidung auf. Sie sind zumeist unter 30 Jahre alt und vertreten eine antirussische und nationalistische Ideologie. Solche Kräfte kämpften auch als Partisanen gegen die sowjetischen und die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg in den westukrainischen Gebieten.

Euromaidan Den zentralen Unabhängigkeitsplatz in Kiew nennen die Protestler Maidan (Platz) oder auch Euromaidan. Hier treffen sich spontan vor allem über soziale Netzwerke verabredete Demonstranten. Viele sind in der Zeit der Unabhängigkeit nach 1991 aufgewachsenen und vergleichsweise gut ausgebildet. Der Name steht für die friedliche Natur des Protests und das Ziel einer Annäherung an die EU. #euromaidan ist zudem das Stichwort, unter dem Twitter-Nutzer über den Protest schreiben.

Klitschko fordert Ruhe und Verhandlungen

Oppositionsführer Vitali Klitschko ist auf einer Demonstration angegriffen worden. Danach hat er sich nach eigener Aussage mit Janukowitsch getroffen und einen Vermittlungsausschuss vereinbart: Ukraine: Klitschko ringt Janukowitsch Verhandlungen ab.

Nach der Einschränkung der Demonstrationsfreiheit: Opposition ruft zu Protesten auf

"Die Regierung hat dem Volk den Krieg erklärt", sagt Klitschko. Er ruft die Ukrainer auf, friedlich zu demonstrieren. Einige Demonstranten bewaffnen sich allerdings. Mehr Informationen zu den Anfängen der Aufstände in finden Sie hier: Kiew: Klitschko ruft alle Ukrainer zu Protesten auf