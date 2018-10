1/10 Auerhaus – Regie Franziska Autzen © Thalia Theater / Krafft Angerer 2/10 Spielzeiteröffnung in der Gaußstraße © Thalia Theater / Fabian Hammerl 3/10 Die Odyssee – Regie Antu Romero Nunes © Thalia Theater / Armin Smailovic 4/10 Thalia Gaußstraße © Thalia Theater / Fabian Hammerl 5/10 Bilder deiner großen Liebe – Regie Marie Rosa Tietjen © Thalia Theater / Krafft Angerer 6/10 Embassy of Hope © Thalia Theater / Fabian Hammerl 7/10 Im Herzen der Gewalt – Regie Franzsika Autzen © Thalia Theater / Krafft Angerer 8/10 Der Spieler – Regie Jan Bosse © Thalia Theater / Armin Smailovic 9/10 Räuberhände – Regie Anne Lenk © Thalia Theater / Krafft Angerer 10/10 Gaußstraße – Au·enansicht © Thalia Theater / Fabian Hammerl

Für manche eine Neuentdeckung, für andere schon lange eine der interessantesten Adressen in Altona: Hinter Mietshäusern im ehemaligen Industriehof entstehen tagsüber auf den Probebühnen neue Inszenierungen für das Große Haus am Alstertor und das Thalia in der Gaußstraße. Jeden Abend wird auf drei Bühnen progressives, kraftvolles Theater gespielt. Es gibt nicht nur Großes Drama, sondern auch Konzerte, Lesungen, Lindy-Hop-Tanztee, Jugend-Workshops oder die familiäre Programmvorschau "Früh-Stücke" mit dem Thalia Ensemble bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Das Ambiente des Ballsaals lädt vor und nach den Vorstellungen bei Getränken und Snacks zum Verweilen und zum Austausch mit Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Künstlerinnen und Künstlern ein.

Seit November 2015 ist auch das "Embassy of Hope – Café International" hier zu Hause, in dem Geflüchtete mit Theaterleuten und der Altonaer Nachbarschaft Deutsch lernen, Theater und Musik machen und neue Freundschaften knüpfen.

