"Medea", kaum ein Name aus der griechischen Mythologie ist derart mit Schrecken aufgeladen wie der jener zauberkundigen Königstochter – was reizt Sie an dem Stoff?



Jette Steckel: Die Geschichte von Medea und Jason ist für mich die extremste Beziehungsgeschichte, die ich überhaupt kenne. Und auch die mit der extremsten Konsequenz.



Am Ende tötet Medea ihre beiden Kinder …



Ich habe ein impulsives Verständnisgefühl für die Tat. Medea ist für mich keine feindliche Figur, sondern es gibt irrational die Möglichkeit, nachzuvollziehen, wie sie zu dem Punkt kommt. Für Medea ist der Mord eher ein Liebesakt, der für sie nicht unbedingt etwas Brutales hat, sondern etwas Erlösendes. Eben weil sie ihren Kindern dieses Leben nicht zumuten will. Außerdem ist die Medea-Figur die erste Emanzipationsvorlage in der Dramenliteratur. Was sie in Bezug auf die Rolle der Frau ausspricht, ist bis heute aktuell. Auf psychologischer Ebene hat man es mit einer sehr modernen Figur zu tun. Dass ihre Handlung in einer solchen Radikalität mündet, finde ich sehr bewegend. So bewegend, dass ich das Gefühl habe, ich muss sie hassen und im Kampf für ihre eigene Freiheit eigentlich lieben. Das wirft mich in eine Auseinandersetzung, die mich provoziert.



Die Geschichte der Medea ist eine Migrationsgeschichte – wie tagespolitisch aktuell wollen Sie mit Ihrer Inszenierung sein?



Migration ist ein total gegenwärtiges, omnipräsentes Thema, das man nicht noch mal zusätzlich hervorheben muss. Also versuchen wir, nicht mit irgendwelchen äußeren Merkmalen zu operieren. Interessanter finde ich die Frage: Was ist das eigentlich, das fremd macht? Hat das nicht mehr mit der Ablehnung von Öffnung zu tun? Und was ist das für ein Licht, in dem das exotisch Schöne in den eigenen nationalen Zusammenhängen zu einem unangenehm Fremden wird?



Sie sind bekannt für einen sehr fantasie- und ideenreichen Inszenierungsstil – war Malerei je ein Thema für Sie?



Nein. Gar nicht. Für mich liegt der Hauptreiz des Theaters darin, subjektive Wahrheiten vergrößern zu können. Dass eben diese Wahrheiten die Hauptrolle spielen und nicht die rationale Gleichwertigkeit. Theater machen ist wie Träume teilen. Es gibt immer wieder Wahrheiten, die wir nicht aussprechen können. Aber auf der Bühne ist das möglich. Und die kriminellen, die unzivilisierten Vorgänge zeigen und durchleben zu dürfen, das macht Theater ja aus.



Infobox Thalia Theater - Medea und Jason Aus dem Repertoire Medea und Jason nach Franz Grillparzer

Regie Jette Steckel

Premiere am Samstag, den 20. Oktober 2018 Mehr Informationen: thalia-theater.de/medea





