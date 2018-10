Sehr früh aufstehen und viel grünen Tee trinken – so arbeitet der österreichische Autor Thomas Köck in seiner Küche in Berlin Neukölln. In den ruhigen Morgenstunden sei er am kreativsten, der "Schöpfer kreativer Beunruhigung", wie er zuletzt von der Jury des Literaturpreises "Text und Sprache" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft bezeichnet wird. Aber das ist nicht der einzige renommierte Preis für den jungen Schriftsteller in diesem Jahr. Im Sommer erhält er den Mülheimer Dramatikerpreis für den dritten Teil seiner "Klimatrilogie": "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" - eine der wichtigsten Auszeichnung in Theaterautorenkreisen. Mit 32 Jahren schaut der auch in Musik und Film umtriebige Thomas Köck auf beachtlich viele Theatertexte zurück. Er ist ein Dramatiker, der seine eigenwillige und stilsichere Sprache benutzt, um unsere Zeit durch die Linse der Geschichte genau auseinanderzunehmen. In grotesken, überraschenden und provokanten Bildern. Köcks Texte sind immer Szenarien einer unmittelbaren Zukunft, in denen er das Zeitgeschehen vergrößert und auf intelligente und vor allem humorvolle Weise mit ganz konkreten zwischenmenschlichen Geschichten verbindet – und so neue Erkenntnisse über unsere Realität sichtbar werden lässt.

Heute, 100 Jahre nach 1918, befindet sich Europa wieder in einer Situation, in der es seine ideellen und politischen Grundfeste neu befragen muss, in der die Spaltung vieler europäischer Staaten vor einem ernstzunehmenden Umbruch fürchten lässt. Das Thalia Theater hat Thomas Köck gebeten, ein Stück zu schreiben, das die Sehnsucht nach der Abschottung in Nationalstaaten und die immer lauter werdenden demokratiefeindlichen Stimmen gegen die Vision eines solidarischen Europa stellt – ein Thema, das Köck selbst schon lange beschäftigt, wie man in seinen geistreichen Kolumnen auf nazisundgoldmund.net (einer Internetplattform eines Autorenkollektivs gegen Rechts) nachlesen kann. Entstanden ist die "Dritte Republik", die Dystopie eines autoritären und neoliberalen europäischen Staatenbundes, an dessen Ausgangspunkt eine Landvermesserin und ein Kutscher im Jahre 1918 stehen. Erstere soll die Außengrenzen nach dem Krieg neu vermessen, aber die Undurchsichtigkeit des Schneesturms und eine Reihe unerwarteten Begegnungen machen die Erfüllung des Auftrags unmöglich. Es ist der Versuch die zerrissenen Stimmen unserer Gegenwart einzufangen und sie im Kontext der Geschichte neu zu beleuchten. Bereits zum zweiten Mal inszeniert Thomas Köck zusammen mit der jungen Regisseurin Elsa-Sophie Jach seinen eigenen Text. Beim ersten Mal empörte sich eine Gruppe Jugendlicher am Wiener Schauspielhaus über das Erbe, das ihrer Generation hinterlassen wird: "Die Zukunft reicht uns nicht (Klagt, Kinder, klagt!)". Ihm aber reicht das Klagen nicht, er fragt immer weiter nach der Zukunft der großen Idee Europa.



Text: Emilia Linda Heinrich

Infobox Thalia Theater - Thomas Köck Aus dem Repertoire Dritte Republik von Thomas Köck Regie Thomas Köck, Elsa-Sophie Jach

Uraufführung im Rahmen der Jubiläumsfestwoche "175 Jahre Thalia Theater – 175 Jahre Gegenwart" am Freitag, den 2. November 2018 Mehr Informationen: thalia-theater.de/dritterepublik







