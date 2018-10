Joachim Lux: Theater als Raum der Freiheit – was bedeutet das für dich als Schauspielerin? Hat sich deine Freiheit in deiner Lebensbiographie fortwährend erweitert?

Barbara Nüsse: Ja, ich würde das so sagen. Vielleicht, weil die Beengnisse, die Bedrängnisse dazu herausfordern, die eigene Bewegungsfreiheit zu vergrößern, eine Notwendigkeit eigentlich. Das ist der Grund, warum ich Lust habe, weiter zu machen.



JL: Du bist damit groß geworden, dass du Figuren spielst. Das heißt, sich eine Biografie und eine Geschichte anzueignen und ihr zu dienen. Recht neu ist der performative Stil. Gibt er der Freiheit des Schauspielers mehr Raum?



BN: Ja. Es ist kein Verlust, wenn ich in einer Theaterarbeit keine sogenannte "schöne Rolle" spiele. Das gibt es auch immer noch, ist nicht verloren gegangen. Wenn die Zeit sich verändert, und das hat sie und tut sie sehr krass und sehr schnell, dann müssen Theatertexte auch anders erzählt werden. Muss das Theater sich selbst anders erzählen. Das ist ein Politikum.



JL: Manche glauben, das sei ein Fortschritt, die jetzigen Theaterformen seien besser als frühere. Dabei ist es doch eigentlich nur eine Erweiterung der Möglichkeiten von künstlerischer Arbeit, oder? Die Texte von Elfriede Jelinek sind nicht besser als die von Goethe, sondern "nur" anders, oder?



BN: Die heutigen Autoren schreiben in einer anderen Zeit als Goethe in seiner. So wie die Welt sich durch die Zeiten verändert, ändern sich die Formen, sie zu erzählen. Schauspielerin im Theater zu sein, ist an sich aber schon eine Freiheit. Wie wir auf den Proben arbeiten: wir dürfen uns irren, falsche Wege gehen, neu anfangen, Umwege gehen, suchen, rausfinden. Auf der Probe, sage ich immer, vergeht meine ganz eigene Zeit. Wenn das keine Freiheit ist, gerade in unserer Zeit!



JL: Der Zufall will, dass das Jubiläum des Thalia Theaters am 9. November ist. Ein Tag, an dem in Deutschland zwei Mal die Freiheit gesiegt hat: 1918 und 1989, ein anderes Mal hat sie verloren: 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht. Im Verhältnis zu diesen politischen Freiheits-Ereignissen ist das Theater ganz unbedeutend. Und trotzdem behaupten wir mit einigem Erfolg unsere Bedeutung: als Raum der Freiheit, auch der politischen. Das ist in der unübersichtlichen Lage unserer Tage ziemlich wichtig. Gerade heute müssen wir die Freiheitsräume verteidigen – eine staatsbürgerliche Pflicht. Für uns: Mit Mitteln der Kunst.



BN: Das war lange selbstverständlich.



JL: Und das ist es weiß Gott nicht mehr.



BN: Nicht mehr, nein.

