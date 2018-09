Berlin

Die Hauptstadt ist geprägt vom Flair einer pulsierenden Weltmetropole und präsentiert sich als Zentrum des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Berlin besticht durch eine interessante Mixtur aus altehrwürdigen Sehenswürdigkeiten, futuristischen Bauten des 21. Jahrhunderts und einem schier unendlichen Spektrum an Unterhaltung. Erleben Sie das moderne Berlin auf dem Potsdamer Platz, bummeln Sie durch die Friedrichstraße oder die Hackeschen Höfe oder begeben Sie sich auf eine spannende Reise durch das bunte, multikulturelle Nachtleben.

Genießen Sie den atemberaubenden Blick über Berlin vom Fernsehturm am Alexanderplatz, spüren Sie einen Hauch von Geschichte beim Gang durch das Brandenburger Tor oder den Checkpoint Charly, besichtigen Sie den Reichstag oder die berühmte Museumsinsel, das UNESCO-Weltkulturerbe, und schlendern Sie den Kurfürstendamm entlang. Besuchen Sie Berlin und werden Sie empfangen von einem faszinierenden Panorama aus weiten Seen, Parks, Wäldern, seinem reizvollen Umland und Schloss Sanssouci in Potsdam.

Zürich

Die Schweizer Metropole begeistert nicht nur seine Bewohner jeden Tag aufs Neue – Zürich ist auch ideal für einen Städtetrip. Lassen Sie sich von Charme und Gastfreundschaft der Zürcher verzaubern und von Zürichs Architektur beeindrucken. Machen Sie einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Limmat bis zum Zürichsee oder stürzen Sie sich in das pulsierende Nachtleben. Zürich ist die Stadt mit der – laut zahlreichen Umfragen – weltweit größten Lebensqualität und hat eine große Bedeutung als wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Zürich ist international und war es schon immer, es verfügt über zahlreiche, hervorragende Restaurants und Hotels und überzeugt mit seiner Vielzahl an besonderen Museen und Galerien.