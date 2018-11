Festlicher Sound für den großen Tag: "Alexa, spiel Weihnachtslieder" © iStock





Sein Design ist unauffällig-elegant, auf unserem Handteller findet er spielend leicht Platz – und er erfüllt unsere Wünsche aufs Wort genau: Amazons smarter Lautsprecher Echo Dot sorgt mit seiner integrierten Sprachsteuerung Alexa vom morgendlichen Wecken bis zum Schließen der Rollläden am Abend für ein überwältigendes Plus an Lebensqualität!

In erster Linie ist der Echo Dot natürlich ein Lautsprecher. Und schon da zeigt sich eindrucksvoll, wie leicht das Leben sein kann, wenn man für die Erfüllung seiner Wünsche keinen Finger rühren muss. Der Satz "Alexa, spiel Weihnachtslieder" funktioniert bei der Musikauswahl ebenso zuverlässig wie "Alexa, spiel Musik zum Kuscheln". Genauso selbstverständlich reagiert der Echo Dot, wenn nach bestimmten Songs oder Interpreten gefragt wird: "Alexa, spiel ‚Let It Snow‘ von Frank Sinatra." Oder auch: "Alexa, was gibt es für beliebte Songs von Max Giesinger?" Kaum ausgesprochen, erklingt die Lieblingsmusik in klarem, kraftvollem Rundumklang.



1/5 STILVOLL , FUNKTIONAL UND HERRLICH KOMFORTABEL – In drei edlen Farbvarianten erhältlich: der handtellergroße Echo Dot. © Amazon 2/5 STILVOLL , FUNKTIONAL UND HERRLICH KOMFORTABEL – In drei edlen Farbvarianten erhältlich: der handtellergroße Echo Dot. © Amazon 3/5 DER SONG FÜRS FESTLICHE DEKORIEREN – "Alexa, spiel ˈSilent Nightˈ von Aretha Franklin" © iStock 4/5 DER SENDER FÜR DIE VORFREUDE – "Alexa, starte Weihnachtsradio" © iStock 5/5 DIE LIEDER FÜRS BACKEN MIT KINDERN – "Alexa, spiel ˈIn der Weihnachtsbäckereiˈ" © iStock

Weil es auf das volle Programm von Diensten wie Amazon Music, Spotify und TuneIn zugreifen kann, bietet der Echo Dot ein nahezu grenzenloses Musikangebot.



Zusätzlich sind Tausende deutsche und internationale Radiosender per Sprachbefehl ansteuerbar, ebenso die Hörbuch-Plattform Audible.

Selbstverständlich lässt sich über den Echo Dot auch die eigene Mediathek auf dem Smartphone oder anderen Geräten abspielen.



Und wer seine Musik zwar mit Sprachbefehlen steuern, aber lieber über die vertraute Hi-Fi-Anlage hören möchte, kann diese mühelos über Bluetooth oder Kabel mit dem Echo Dot verbinden.

Doch selbst damit enden die Möglichkeiten des Echo Dot noch nicht.



Über seine Sprachsteuerung lassen sich Tausende praktische Skills aktivieren: zum Regulieren von kompatiblen Lampen und Thermostaten, um Nachrichten oder den Wetterbericht einzuholen, ein Taxi zu bestellen, die perfekten Kekse zu backen oder einfach nur Oma und Opa anzurufen ...







Alles auf Zuruf und ohne einen Finger zu rühren. So vielseitig war die Leichtigkeit des Seins noch nie!





Mehr Infos zum Amazon Echo Dot