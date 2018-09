Inspiration kommt vor allem aus Japan, dem Land der aufgehenden Sonne, in dem das Konzept "Mindfulness" fest verankert ist – ohne dass überhaupt viel Aufhebens darum gemacht wird.



Eine duftende Tasse Tee, kurze, prägnante Haiku-Gedichte und die andächtige Beobachtung der Kirschblüten zum Beispiel geben der Seele Raum, sich zu entspannen. Dabei sind es besonders die Zeit für das Zwischenmenschliche und die Momente des Innehaltens, die uns Kraft und Energie schenken.



Wie so viele Bereiche der japanischen Kultur liegen die Wurzeln all dieser achtsamen Bräuche im Zen, jener Philosophie, die uns lehrt, im Hier und Jetzt zu leben.



Für Reisende, die an Achtsamkeit interessiert sind, gibt es wohl kein besseres Ziel als Japan. Über viele Jahrhunderte hinweg haben die Japaner eine Vielzahl von Techniken entwickelt, um den Geist zu beruhigen, inneren Frieden zu kultivieren und eine gute Gesundheit zu fördern.



So können zum Beispiel Urlauber in Kyoto an einer Meditationssitzung mit Zen-Master Rev Taka Kawakami (der sogar einen eigenen Twitter-Account hat) teilnehmen und die spirituelle Tradition kennenlernen.



Auch Tee-Zeremonien, bei denen traditionell grüner Tee (Macha) getrunken wird, sind fester Bestandteil des japanischen Alltags. Neben den gesundheitlichen Vorteilen des grünen Tees soll die Zeremonie die Nerven beruhigen und die Konzentration erhöhen.



Wer die Natur mag, kann sich in den vielen prachtvollen Gärten Japans entspannen – übrigens soll auch die Gartenarbeit an sich eine Form der Achtsamkeit sein.



Sie möchten Japan bewusst erleben? Die größte Fluggesellschaft des Inselstaates All Nippon Airways (ANA) verbindet die Städte Frankfurt am Main, Düsseldorf und München täglich mit Tokio.





Zurück zur Übersicht