Während Sie das wohlschmeckende Getränk vielleicht aus Ihrem Lieblings-Sushi-Restaurant kennen, widmen die Japaner ihrem Sake sogar eine prestigeträchtige Preisverleihung – den Annual Japan Sake Award. Ziel des Wettbewerbs, der sich in diesem Jahr zum 106. Mal jährte, ist die kontinuierliche Verbesserung der Herstellungsprozesse und damit letztlich auch der Qualität der Köstlichkeit.



Toshimaya, der älteste Sake-Laden in Tokio, entstand, als sein Gründer, Toshimaya Juemon, 1596 an der Kamakura Waterfront im Zentrum von Edo (heute Tokio) einen Sake-Laden und eine Taverne eröffnete.



Der Pflaumenwein Umeshu wird aus (unbehandelten) Ume-Früchten, Alkohol (shōchū) und Zucker hergestellt, und ist ein sehr beliebtes süß-saures Getränk.



Die Zitronensäure in der Frucht verleiht ihr einen angenehmen, süßherben Geschmack mit Noten von Mandeln. In fast jedem Restaurant und als Grundlage vieler beliebter Cocktails ist Sake in Japan quasi omnipräsent.



Auch bei Hochzeiten ist das ritualisierte Trinken von Sake eine beliebte Tradition, die Glück bringen soll. Dabei gibt drei Sakazuki (Becher für den zeremoniellen Willen), die aufeinandergestapelt werden. Sowohl die Braut als auch der Bräutigam trinken dreimal aus jeder Tasse. Drei können nicht in zwei Teile geteilt werden, was es zu einer besonders glücklichen Nummer für eine Hochzeit in der japanischen Kultur macht.



Haben Sie Durst bekommen? Die größte Fluggesellschaft des Inselstaates All Nippon Airways (ANA) verbindet die Städte Frankfurt am Main, Düsseldorf und München täglich mit Tokio.





Zurück zur Übersicht